La dieta mediterranea biologica e i benefici per la salute

Uno studio pilota dell’Università di Roma Tor Vergata, parte del progetto IMOD (Italian Mediterranean Organic Diet), ha analizzato l’impatto di una dieta mediterranea completamente biologica sulla salute umana. Questa ricerca, la prima di questo tipo in Europa, ha esaminato il microbiota intestinale, la composizione corporea, l’impatto ambientale e la prevenzione delle malattie.

Sotto la direzione della professoressa Laura Di Renzo, esperta in nutrigenomica, lo studio ha coinvolto volontari sani che hanno modificato gradualmente la loro alimentazione fino a seguire una dieta basata esclusivamente su alimenti biologici. L’obiettivo era di valutare gli effetti di una dieta biologica sull’esposoma umano, cioè sul complesso di fattori interni ed esterni che influiscono sulla salute.

La ricerca ha posto particolare attenzione sulla qualità nutrizionale degli alimenti, confrontando quelli biologici con quelli convenzionali, per capire se la dieta biologica potesse fornire un apporto maggiore di micronutrienti essenziali. Gli effetti sulla composizione corporea e sul metaboloma sono stati monitorati attraverso test biochimici, evidenziando miglioramenti in termini di riduzione del grasso corporeo e incremento della massa magra. Inoltre, la dieta biologica ha mostrato di migliorare l’equilibrio energetico e di supportare la capacità dell’organismo di combattere infiammazioni.

Il microbiota intestinale, un elemento cruciale per la salute, ha risposto positivamente all’introduzione di cibi biologici, evidenziando miglioramenti nella biodiversità e nell’efficienza metabolica. I risultati preliminari indicano una diminuzione dei marcatori di infiammazione e stress ossidativo nei partecipanti che seguivano la dieta biologica, segnando un potenziale benefico nella prevenzione di malattie.

Inoltre, lo studio ha valutato l’impatto ambientale della produzione alimentare, dimostrando che l’agricoltura biologica è più sostenibile rispetto ai metodi convenzionali, riducendo l’uso di risorse naturali e le emissioni di CO₂. La dieta mediterranea biologica, caratterizzata da alimenti di stagione e a chilometro zero, supporta sostenibilità e tutela della biodiversità.

La campagna “Il Bio dentro di noi” ha lo scopo di informare il pubblico sull’importanza di un’alimentazione biologica e di diffondere i risultati dello studio, dimostrando che le scelte alimentari sono fondamentali per la salute e per il benessere del pianeta. Scegliere alimenti biologici non è solo una tendenza, ma un investimento per un futuro più sano e sostenibile.