La dieta mediterranea aumenta i batteri benefici nel microbiota intestinale

Seguire una dieta mediterranea biologica diminuisce i rischi di malattie cardiovascolari, diabete e tumori, grazie a un effetto immunomodulante e detossificante. I livelli di antiossidanti aumentano, l’infiammazione generale si riduce e il rischio cardiocircolatorio diminuisce. Questa è la conclusione della prima fase di uno studio condotto dall’Università di Roma Tor Vergata, guidato da Laura Di Renzo, che ha raccolto dati dettagliati sulla salute, i valori nutrizionali e l’impronta ambientale degli alimenti.

La ricerca ha esaminato in particolare il microbiota intestinale, considerato il “secondo cervello” del corpo. I risultati hanno mostrato un significativo miglioramento di questo sistema, con un aumento del 25% dei batteri antiossidanti “buoni” dopo l’adozione della dieta biomediterranea. Contestualmente, i batteri pro-ossidanti sono diminuiti fino al 50%. Ciò implica che chi segue questa dieta ha minori probabilità di sviluppare malattie gravi.

Dall’analisi dei dati è emerso anche un miglioramento nella qualità dei grassi assunti. Infatti, si è registrato un sensibile calo dei grassi saturi, correlato a una riduzione del rischio cardiocircolatorio, evidenziata dall’indice di aterogenicità, quasi dimezzato, e quello di trombogenicità, che è più che dimezzato.

Lo studio ha approfondito anche l’esposoma, ovvero il complesso di fattori interni ed esterni che influenzano la salute. I ricercatori hanno valutato l’impatto delle abitudini alimentari, dello stile di vita e dell’esposizione a inquinanti. I risultati indicano che una dieta composta esclusivamente da alimenti biologici riduce l’esposizione a sostanze chimiche nocive come pesticidi e fertilizzanti, e rafforza le difese naturali dell’organismo contro infiammazioni e danni cellulari.

La combinazione tra dieta mediterranea e biologica produce effetti benefici per la salute. Questa dieta, già riconosciuta come patrimonio culturale dell’umanità, è stata definita il miglior sistema alimentare al mondo per la sua salubrità e sostenibilità, che è parte integrante del metodo di coltivazione biologico. È fondamentale sensibilizzare i giovani sui vantaggi di un’alimentazione sana e sostenibile, promuovendo la dieta mediterranea biologica anche nelle mense scolastiche. Lo studio conferma l’importanza della scelta biologica per la salute individuale e dell’ambiente, in una prospettiva di “One Health”.