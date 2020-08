I capelli crescono ogni giorno, aggiungendo, millimetro dopo millimetro, la cheratina e gli altri elementi che compongono la nostra chioma. Dove li prendono? Dal cibo che mangiamo, ovviamente, fonte degli aminoacidi necessari per la nostra sopravvivenza. Analizzando i capelli, dunque, è possibile identificare con precisione quali elementi compongono la nostra alimentazione. E in particolare, se si segue una dieta equilibrata, o si esagera con carni industriali e altri alimenti poco salutari, che ormai caratterizzano i pasti degli strati più poveri della popolazione. È la scoperta di un team di ricercatori dell’Università dell’Utah, contenuta in uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences.



A guidare il team di ricerca è Jim Ehleringer, un pioniere di questo campo di studi. A partire dai primi anni ’90, Ehleringer ha dimostrato infatti che analizzando gli isotopi (atomi di uno stesso elemento che differiscono tra loro per il numero di neutroni, e quindi di peso atomico) presenti nei capelli è possibile ricostruire diverse caratteristiche di una persona. Come la dieta, visto che tipi diversi di alimenti tendono a contenere isotopi leggermente differenti. E persino l’acqua che beviamo, visto che la sua composizione di isotopi può variare in base alla regione in cui ci si trova.



Le prime ricerche di Ehleringer e del suo team si sono concentrate proprio su questo aspetto, dimostrando che è possibile ricostruire viaggi e spostamenti di una persona analizzando gli isotopi di ossigeno e idrogeno contenuti nei suoi capelli, e risalendo così alla provenienza dell’acqua da lui bevuta negli ultimi mesi. Nel nuovo lavoro, Ehleringer ha voluto portare le sue ricerche ancora oltre, cercando una correlazione tra isotopi contenuti nei capelli e alimentazione. Piante come il granoturco, il sorgo e la canna da zucchero, infatti, appartengono a un gruppo di vegetali definiti C4 (distinti in base al modo in cui viene fissato il carbonio durante la fotosintesi), contengono isotopi di carbonio e azoto differenti da quelli presenti nei legumi e nella maggior parte delle verdure, appartenenti invece ad un gruppo definito C3. E visto che le prime sono tutte utilizzate comunemente come mangime negli allevamenti industriali, in teoria dovrebbe essere possibile identificare una dieta sbilanciata e contenente cibi a basso costo da una dieta ricca di verdure accompagnate da carne di qualità, semplicemente analizzando gli isotopi di carbonio e azoto presenti nei capelli.



Per verificare la loro ipotesi i ricercatori hanno raccolto campioni di capelli dai barbieri di 65 città americane, analizzando la composizione dei capelli e mettendo in relazione i risultati con il costo delle case nei pressi del barbiere di provenienza, e con l’indice di massa corporeo medio dell’area. I risultati hanno confermato le attese: nelle aree più disagiate è più alta la percentuale di persone che hanno nei capelli isotopi di carbonio riconducibili a una dieta che consiste in prevalenza di carni industriali. Mentre al salire della ricchezza media di un’area, salgono anche gli isotopi collegati al consumo di frutta e verdura e di carni da allevamenti non intensivi.



Spingendosi ancora oltre, i ricercatori hanno dimostrato che persino il costo medio di un taglio di capelli da un determinato barbiere è correlato alla presenza di isotopi nei capelli, con la dieta che migliora all’aumentare dei prezzi. “Informazioni del genere sono preziosissime nel campo della salute pubblica, perché permettono di determinare i trend alimentari di una popolazione con una precisione impossibile quando bisogna affidarsi ai sondaggi”, spiega Ehleringer. “Saremmo lieti se la comunità scientifica iniziasse a valutare i pattern alimentari della popolazione utilizzando le analisi dei capelli, specialmente nel valutare le differenze esistenti tra differenti gruppi socioeconomici”.





