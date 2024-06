La dieta del papà influisce sul suo sperma e sulla salute dei figli

Lo sperma dei papà è influenzato dalla sua dieta. Secondo uno studio pubblicato su Nature e condotto su topi ed esseri umani, tale influenza della dieta ha effetti sul metabolismo dei figli. Alimentare i topi maschi con una dieta ricca di grassi aumenta i livelli di alcuni tipi di RNA nel loro sperma. Lo studio ha anche dimostrato che i figli maschi di topi maschi che seguivano questa dieta malsana presentavano problemi metabolici come l’intolleranza al glucosio.

Secondo l’analisi epidemiologica, i figli di padri umani con un elevato indice di massa corporea (BMI) hanno mostrato problemi simili.

Non solo. Gli ovuli fecondati di topo iniettati con l’RNA dello sperma dei papà che seguivano una dieta ricca di grassi sono diventati topi con disturbi metabolici. È quanto dimostrato da Qi Chen, ricercatore di biologia riproduttiva presso la School of Medicine dell’Università dello Utah a Salt Lake City, e dal suo team.

Dieta ricca di grassi, gli effetti su un tipo di RNA

Per effettuare lo studio pubblicato su Nature, i topi maschi hanno seguito una dieta ricca di grassi per due settimane. Gli autori dello studio hanno scoperto che questo regime ha portato a cambiamenti in un tipo di RNA nei mitocondri degli spermatozoi. Ovvero nelle strutture all’interno delle cellule che generano energia. Le molecole interessate, chiamate RNA di trasferimento, sono prodotti intermedi nel processo di trascrizione del DNA in proteine. Lo sperma dei topi che mangiavano cibi grassi aveva frammenti più corti di RNA di trasferimento. Ciò rispetto allo sperma dei topi che seguivano una dieta a basso contenuto di grassi. Tali frammenti di RNA possono agire come regolatori epigenetici del genoma, ad esempio aumentando o diminuendo l’attività di alcuni geni mitocondriali.

Mitocondri stressati a causa della dieta ricca di grassi

«Una dieta ricca di grassi stressa i mitocondri». Lo afferma Raffaele Teperino, autore principale dello studio e ricercatore di epigenetica ambientale presso il Centro Helmholtz di Monaco di Baviera a Neuherberg, in Germania. «Quando sono stressati, i mitocondri producono più RNA per produrre più energia».

Secondo Chen, che non è stato coinvolto nello studio, la risposta dei mitocondri è un compromesso. L’aumento dell’attività mitocondriale dona agli spermatozoi abbastanza energia per nuotare e raggiungere l’ovulo. Così, gli RNA mitocondriali extra vengono trasmessi dal padre all’embrione, modificando le informazioni che l’embrione riceve dal padre e danneggiandone la salute.

Il team di Teperino ha esaminato non solo le cellule, ma anche la salute degli esseri umani i cui padri erano in sovrappeso. E dei topi i cui padri mangiavano cibi grassi. Su questi ultimi, i ricercatori hanno notato che circa il 30% presentava disturbi metabolici.

Chi produce sperma deve mangiare sano

Ulteriori esperimenti hanno dimostrato che i topi discendenti da padri che ingerivano molti grassi ereditavano molto più tRNA mitocondriale. Ciò rispetto ai figli di topi che seguivano una dieta a basso contenuto di grassi.

Gli autori hanno anche analizzato i dati di 3431 bambini umani. Hanno scoperto che un BMI paterno più elevato al momento del concepimento era collegato a una peggiore salute metabolica della prole.

Il fatto che i padri topo coinvolti nello studio abbiano trasmesso solo problemi metabolici alla prole maschio ha incuriosito Chen.

«Ciò suggerisce che lo sperma X e lo sperma Y trasportano informazioni diverse. Perché gli spermatozoi X e Y si comportino così – afferma Chen – è “una bella domanda per studi futuri”». Secondo l’esperto, lo studio significa che, se produci sperma, «dovresti mangiare sano. Influirà sulle informazioni trasportate nel tuo sperma. Influirà sulla tua prole».

Fonte: Nature