Dimmi com’è fatto il tuo microbiota e ti dirò chi sei. Anzi, cosa mangiare. Il The Wall Street Journal parla delle diete personalizzate in base alla popolazione di batteri che vivono nel nostro intestino come l’ultima moda in fatto di alimentazione. Accade negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove aziende come Viome e Zoe, le cosiddette start up della “nutrizione di precisione”, vendono kit di esami a domicilio per analizzare il microbiota degli utenti-pazienti (si tratta di un esame delle feci), per poi fornire consigli nutrizionali personalizzati, compreso l’utilizzo di integratori.