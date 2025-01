La dichiarazione sulle leggi razziali

Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa liberò Auschwitz, segnando un momento cruciale nella storia della Shoah. Nel 2005, l’Onu ha dichiarato questa data come Giorno della Memoria. In tale occasione, la premier Giorgia Meloni ha denunciato l’orrore perpetrato dal regime nazista, sottolineando la “complicità” del fascismo attraverso le leggi razziali imposte da Benito Mussolini.

Nel suo comunicato, Meloni ha ricordato gli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, descrivendo il provvedimento del regime hitleriano come un piano ben congegnato che portò a persecuzioni e uccisioni di milioni di ebrei, tra cui bambini e anziani. Ha messo in evidenza il coraggio di coloro che, i Giusti, hanno rischiato la vita per salvare gli innocenti. Meloni ha inoltre dichiarato che l’antisemitismo non è stato sconfitti e rimane una piaga che si è evoluta nel tempo, chiedendo di combatterlo in tutte le sue forme.

Il governo ha accolto il documento IHRA sul riconoscimento dell’antisemitismo, annunciando una nuova strategia nazionale per combatterlo, con obiettivi e azioni concrete. Meloni ha menzionato le leggi razziali introdotte da Mussolini nel 1938, che hanno portato a gravi discriminazioni nei confronti degli ebrei, tra cui divieti di matrimoni e professioni. Queste leggi rimasero in vigore fino al 1944 nell’Italia liberata e furono abolite solo dopo la fine della Repubblica sociale italiana in aprile 1945. La riflessione su questa storia è fondamentale per garantire che tali atrocità non si ripetano.