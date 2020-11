Nel terzo episodio della nuova stagione di ‘The Crown’, una depressa e frustrata Diana Spencer, abbandonata dal suo fidanzato, il principe Carlo, si scatena durante le prove di balletto sulla colonna sonora di ‘Song For Guy’ di Elton John. L’attrice Emma Corrin, che interpreta Diana nella fortunata serie accanto a Josh O’Connor, che interpreta Carlo, ricorda la sequenza come “la più memorabile” che abbia girato durante tutto il periodo in cui è stata sul set nella produzione di Netflix. Un articolo di Entertainment Weekly riporta che l’attrice rivela anche che stava ascoltando la canzone di un’altra pop star mentre ballava, e che questo l’ha aiutata ad affrontare la scena. La pop star in questione era Cher.

