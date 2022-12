La Diamond: “Madonna ha visto il mio video”, poi cita Barbara d’Urso

La Diamond dopo l’esperienza a Drag Race Italia ha rilasciato numerose interviste. Se a FanPage ha parlato di Lady Gaga e citato Ilary Blasi, a Vanity Fair ha parlato di Madonna e citato Barbara d’Urso.

“Diventare una impersonator di Madonna è stato un caso. Mi dovevo esibire in uno show che aveva come tema le sue canzoni, ho preso una foto e ho cercato di copiarne il look. Mai avrei pensato che Frida Giannini, direttrice creativa di Gucci all’epoca, le mostrasse il video della mia esibizione al compleanno. Ecco, se potessi sognare in grande mi vedrei al MET Gala come sua stilista”.

L’arte e La Diamond è stata apprezzata anche da Domenico Dolce e Stefano Gabbana (“Vorrei sfilare come modella per Dolce & Gabbana, ai cui look mi sono spesso ispirata e che hanno ricevuto i loro complimenti“); da Mina (“Il fotografo di Mina le ha fatto ascoltare una mia performance e si è complimentata“) e da Ilary Blasi che l’ha voluta per il compleanno di Francesco Totti (“Mi sono esibita per tanti esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport, come al party per i 40 anni di Francesco Totti. […] Tutto questo e molto altro è merito di RuPaul, se la incontrassi mi inchinerei e lei direi grazie per aver dato dignità a questa nostra arte“.

La Diamond: “La mia family drag”

La Diamond ha partecipato ai provini anche della prima edizione di Drag Race Italia, ma non è stata presa. Al suo posto, però, hanno arruolato le sue figlie: Farida Kant e Le Riche.

“Quando ci siamo conosciute Farida Kant e Le Riche (a cui tra l’altro ho dato io il nome d’arte) lavoravano da ballerini durante i miei spettacoli drag: sono le mie figlie drag e vederle entrambe come concorrenti di Drag Race Italia durante la prima stagione mi ha resa felicissima. Siamo tutte una famiglia, di cui fa parte anche Nehellenia e ora anche Aura: avrei voluto che ci chiamassimo House of Diamond, ma forse sarebbe stato troppo, quindi ho preferito La Sorellanza”.

Alla domanda diretta “Haters?“, la drag queen ha risposto citando Barbara d’Urso. “Come dice sempre Barbara d’Urso: mai leggere cosa scrivono“.