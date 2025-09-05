La denuncia in “Lascia tutto e seguimi” alla Mostra di Venezia

È stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il romanzo “Lascia tutto e seguimi”, scritto da Martina Longhin, che narra la vera storia di Marta, una giovane entrata in una setta guidata da un santone violento. L’incontro, coordinato dalla presidente della Sesta commissione consiliare Francesca Scatto, ha visto la partecipazione del regista Giuliano Mozzato, del produttore Alessandro dal Col, e degli attori Margherita Cazzuffi, Bruno Pietro Spolaore e Giovanni Brotto.

Il libro, descritto come toccante e necessario, evidenzia un grave vuoto normativo in Italia riguardo al plagio e alla manipolazione mentale. Scatto ha sottolineato che l’opera si basa su carte processuali e rivela le atrocità subite dalle vittime, oltre a mettere in luce le difficoltà giuridiche nel dimostrare tali crimini in tribunale.

Sia il libro che il film risultano essenziali per educare i giovani e prevenire simili situazioni. La presidente ha espresso l’importanza di sostenere iniziative simili, per garantire che eventi di questo tipo non si ripetano.