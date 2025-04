La decisione suscita dibattiti e critiche.

La sesta puntata di Amici 24 si è conclusa senza eliminazioni, sorprendendo i telespettatori. Chiara Bacci e TrigNo, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, si sono trovati al ballottaggio, ma nessuno dei due è stato eliminato a causa del rifiuto del giudice Cristiano Malgioglio di esprimere un voto decisivo. Le votazioni di Amadeus ed Elena D’Amario sono state diverse dalle aspettative, rendendo la situazione ancora più intrigante.

Malgioglio ha dichiarato di essere in difficoltà nel prendere una decisione, preferendo non votare per evitare la responsabilità di eliminare uno dei concorrenti. Al termine della puntata, Maria De Filippi ha comunicato a Chiara e TrigNo che non ci sarebbero state eliminazioni, rimandando il loro destino alla settimana successiva. Ha spiegato che il voto di Malgioglio sarebbe stato determinante, e che ora restano entrambi in gara, almeno per il momento.

La reazione della coppia è stata di gioia, ma non tutti i telespettatori hanno accolto positivamente la notizia. Molti utenti sui social hanno criticato la situazione, definendola una “pagliacciata”, sottolineando l’ingiustizia nei confronti degli altri allievi già eliminati. Tuttavia, i fan della coppia hanno festeggiato, mostrando supporto per la continuazione del loro percorso.

Le decisioni che verranno prese nella prossima settimana rimangono incerte: si tratterà di un rinvio del ballottaggio o sarà annullato, permettendo a Chiara e TrigNo di proseguire nel programma? Questo finale ha anche smentito le voci su una possibile eliminazione di Chiara, creando ulteriori interrogativi sul futuro dei concorrenti.