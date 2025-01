La Decisione e le Sue Motivazioni

Lele Mora, nome d’arte di Dario Gabriele Mora, è tornato a Torino dove vende pellicce nel mercato di piazza Benefica. In passato, Mora era un potente manager nello spettacolo italiano, influente e ben conosciuto. Oggi, invece, si dedica a questa attività con entusiasmo, affermando: “Faccio ciò che amo”. Ha ricevuto critiche per la sua nuova vita, come quella di essere passato “dalle stelle alle stalle”, ma ribadisce che vendere è la sua vera vocazione. Le sue pellicce hanno prezzi variabili, con sconti che rendono accessibili capi di lusso. Mora ha dichiarato di non avere rimpianti per il suo passato e di essere felice grazie all’affetto di familiari e amici.

Riflettendo sul suo passato, ha ricordato Silvio Berlusconi, descrivendolo come un grande imprenditore simile a lui e con il quale aveva un buon rapporto. Anche se riceve ancora inviti per interviste, Mora rifiuta, ritenendo di avere molte storie interessanti da raccontare, tra cui i suoi incontri con capi di Stato e pontefici. Negli anni 2000, era a capo di una nota agenzia PR e ha gestito molti grandi nomi dello spettacolo. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da inchieste giudiziarie che hanno portato alla sua condanna per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione, risultando in una pena di 6 anni e 1 mese di reclusione. Nonostante ciò, Mora ha scelto di tornare a una vita più semplice dedicandosi al mercato delle pellicce.