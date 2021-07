Simon Cowell ha scelto di porre fine all’avventura di X Factor UK dopo 17 anni: entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare un nuovo show.

Si chiudono i giochi nel Regno Unito: dopo 17 anni, non ci sarà nessuna edizione di X Factor UK nel 2021. Mentre il format continua a vivere, con più o meno salute, in altri paesi del mondo, come in Italia (siamo arrivati alla 15esima edizione), Simon Cowell ha scelto di dire basta allo show inglese. Almeno per ora. Una decisione importante arrivata per far spazio a una sua nuova ‘creatura’.

X Factor UK in pausa nel 2021

Il format creato dal geniale Cowell nel 2004, uno show che ha avuto tra i giudici lo stesso manager per diverse edizioni e che ha lanciato la carriera di artisti come le Little Mix e gli One Direction, non avrà posto nel palinsesto britannico nel 2021.

Simon Cowell

Stando a quanto emrge, a voler cancellare il talent sarebbe stato lo stesso Simon Cowell. Ma non senza motivo. Il produttore ha infatti già pronto un gameshow musicale da voler far debuttare sulla stessa rete di X Factor entro la fine del 2021, un gioco che s’intitolerà Walk the line. Tuttavia, la storia di X Factor nel Regno Unito potrebbe non essere ancora finita del tutto.

X Factor UK tornerà in futuro?

A motivare lo stop, o perlomeno la pausa, dello show è il fatto che nel Regno Unito sia diventato un po’ stantio. Spiegano un portavoce della rete televisiva: “Simon rimane al top (…) chiaramente l’ultima cosa che vuole è che X Factor si spenga con un piagnisteo e diventi un po’ una barzelletta“. Stando però a quanto trapela, non sarà una chiusura per sempre. Con tutta probabilità infatti X Factor potrà tornare in onda già tra un paio d’anni, nel 2023. Ma molto dipenderà anche dai risultati raggiunti dal nuovo format di Cowell.