La decisione di Mediaset sul montepremi

Il reality show “The Couple” di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, chiude definitivamente senza un finale. La decisione di Mediaset è stata influenzata dai deludenti ascolti della semifinale del 4 maggio, che ha registrato meno di un milione di telespettatori, portando alla cancellazione dell’ultima puntata prevista per il 11 maggio e all’assenza di un vincitore.

Il milione di euro destinato ai concorrenti non verrà assegnato e sarà devoluto interamente all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Questa scelta rappresenta un atto di solidarietà significativo, trasformando la chiusura del programma in un’opportunità per sostenere una causa importante. Mediaset e Endemol Shine Italy intendono inviare un forte messaggio sociale. I fondi saranno utilizzati per creare un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale, dotato di tecnologie all’avanguardia per migliorare le condizioni dei piccoli pazienti in situazioni critiche.

L’iniziativa ha suscitato entusiasmo tra i membri dell’ospedale, incluso il direttore del reparto, Andrea Moscatelli, che ha descritto il gesto come “un’opportunità eccezionale”. Il presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, ha sottolineato l’importanza di questa donazione come «messaggio potente di responsabilità sociale». Anche se il programma non si conclude come previsto, lascia un’eredità significativa per la comunità.

Ilary Blasi ha ottenuto riconoscimenti per il suo impegno. La donazione sarà gestita da Mediafriends, la onlus di Mediaset, in collaborazione con Mondadori e Medusa, attraverso Gaslininsieme ETS, fondazione dedicata alla raccolta fondi per l’ospedale.