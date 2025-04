La decisione del Cdm, ecco perché.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento di alcuni comuni, tra cui Caserta e Aprilia, a causa di condizionamenti della criminalità organizzata che compromettano l’azione amministrativa. Su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stata affidata a commissioni straordinarie la gestione dei comuni di Casabona e Badolato per diciotto mesi, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri. Inoltre, è stato confermato lo scioglimento del Consiglio comunale di Caserta e la sua gestione a una commissione straordinaria.

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha denunciato che questo scioglimento è un atto politico e amministrativo anomalo, avviso contrario sia alla città che ai cittadini. Ha annunciato l’intenzione di richiedere l’accesso agli atti e di impugnare la decisione al Tar del Lazio. In risposta, il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa ha commentato che il sistema del Partito Democratico (Pd) si sta sgretolando in Campania. Ha sottolineato l’inevitabilità dello scioglimento di Caserta per infiltrazioni mafiose e ha citato l’arresto di un ex presidente della Provincia di Salerno legato all’attuale governatore De Luca come prova della corruzione sistemica.

Cantalamessa ha affermato che i cittadini campani meritano legalità e correttezza, criticando il sistema politico attuale che sfrutta le difficoltà della popolazione. Ha ribadito che il sistema di malapolitica è al collasso e che è necessario voltare pagina per riabilitare il territorio, sottolineando l’impegno a lavorare per la legalità come fondamento del futuro della Campania.