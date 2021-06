BOLOGNA – “Un goffo tentativo di avvelenare le inchieste in corso e salvare familiari e affari”. Così fonti della Dda di Catanzaro hanno liquidato il falso pentimento di Nicolino Grande Aracri. Il boss dei “cutresi” (il clan ha il suo quartier generale a Cutro in provincia di Crotone, e diramazioni in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte) è stato pesato nel corso di sette diversi interrogatori, al termine dei quali la procura guidata da Nicola Gratteri lo ha bollato come “inattendibile”. Per la magistratura antimafia “Mano di gomma”, come veniva chiamato nell’ambiente, puntava a salvare il salvabile, “sabotando le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia”.

“Una farsa” come lui stesso l’ha definita in un breve messaggio inviato ai suoi familiari dopo essere crollato nell’ultimo interrogatorio a cui è stato sottoposto. Ma forse non solo. La procura – si legge in una relazione depositata agli atti di un procedimento in corso di fronte al Gip di Catanzaro contro il fratello del boss, Domenico Grande Aracri “perveniva a conclusivo giudizio di inattendibilità del dichiarante, con il sospetto peraltro che l’intento collaborativo celasse un vero e proprio disegno criminoso”.

Il rischio che si trattasse di un bluff, i magistrati lo hanno sempre tenuto in conto. E in questo senso basta ricordare che il boss, pluriergastolano, non ha mai revocato il suo avvocato. Tuttavia, prima di giudicare le sue intenzioni, bisognava provare. Ne valeva la pena visto che mai un capo ‘ndrangheta del suo spessore aveva collaborato con la giustizia. Alla fine le sue dichiarazioni si sono dimostrate “stridenti con i dati di prova oggettivi acquisiti e orientate verso ricostruzioni del tutto generiche, frutto di incredibili e suggestive valutazioni del dichiarante”.

Salvare la famiglia

Grande Aracri ha cercato di salvare la famiglia, a partire dalla moglie Giuseppina Mauro, e dalla figlia Elisabetta, indagate nell’inchiesta Farmabusiness. Per il boss, le due donne non c’entrano nulla. La moglie, ha detto ai pm, “non sa fare una O con il bicchiere” anche se era lei a incontrare chiunque si presentasse nella tavernetta della villa di famiglia, storico quartier generale di “Mano di gomma”. Racconta il boss: “Tutti quanti andavano lì a parlare, nipoti, fratelli, sorelle… Allora li c’era mia moglie, magari rispondeva come un pappagallo”.

La figlia invece, sempre secondo Grande Aracri, sarebbe solo una vittima della situazione. La due donne, entrambe intercettate: “Sentendo qualche cosa magari… si intromettevano nel discorso però non avevano nulla a che vedere insomma alla fine”. Un innocente anche il fratello Domenico: “Sicuramente se c’era qualche cosa di illecito sicuramente non si mintiva (metteva nell’italiano stentato con cui si esprime il boss, ndr), sicuro, sicuramente al cento per cento”.

La colpa del “Calamaro”

Chi secondo Nicolino parlava troppo era il nipote Salvatore. “Perché mio nipote Salvatore “u Calamaro”, Quello là no? Si presentava a casa, si sedeva come il papa e parlava con tutti quanti, magari quello parlava anche con le donne, parlava di qualsiasi cosa parlava pure cu i fimmini. Però alla fine mettiamo, no? …Voi vedete, no se quando c’ero io se quello lì qualche volta è venuto a parlare con me”. Insomma, una mezza tacca che si era allargato approfittando dell’assenza del boss ma senza conoscere le regole e senza contare nulla. Anche il genero in fondo non contava nulla, mentre il reggente della cosca era Giovanni Trapasso.

Di lui Grande Aracri dice molto, essendo un esterno alla famiglia e quindi un sacrificabile. “Io ero fuori quando abbiamo deciso lee spartizioni. Gli accordi erano pacificamente fatti, poi a me mi hanno arrestato, in pratica, la gestione dopo passava a Trapasso…” Ma trapasso non era visto tanto bene dall’isolitani (i clan di Isola Capo Rizzuto). E quindi: “Quando prendeva i soldi Trapasso, poi li passava a mio genero e mio genero li doveva dividere, li doveva portare a Isola, a Crotone, ai papaniciari e poi i papaniciari li dividevano con gli altri crotonesi che non so nemmeno con chi se li divideano”. Insomma il genero era poco più che un postino.

I soldi

Per la Dda è impossibile credere che il capo dei “cutresi” nulla sappia degli attuali assetti e affari del clan. Lui la spiega così: “Quando nel 2013 mi hanno arrestato, fuori era rimasto il Diletto (un suo luogotenente, ndr), erano rimasti parecchi, poi è uscito mio fratello Ernesto. Diciamo i conti li curavano loro quando… ero in galera. Poi sono stato al 41”. Quindi niente più notizie sugli affari. E sugli affari al Nord? “Io in Emilia Romagna non ho investito nulla. So invece che Romolo Villirillo (altro affiliato, ndr) ha investito”. Silenzio anche su quello che in Emilia Romagna hanno fatto i familiari: “Non sapevo nulla non solo dei miei fratelli, ma anche degli altri, perché li gestiva Nicolino Sarcone (Affiliato, ndr), era quello che gestiva Emilia Romagna, e Lamanna seguiva diciamo Cremona, Mantova”. Ed era uno che “aveva più onestà di tutti, invece gli altri si futtivanu i sordi”.

Grande Aracri bocciato come pentito

Per i magistrati il giudizio è solo uno. “Appare, francamente, incredibile, a fronte dei numerosi elementi oggettivi sui diversi affari immobiliari e non solo, siccome censiti nei procedimenti Aemilia e Kyterion”, che Grande Aracri possa “non sapere come arrivino e chi sia materialmente a consegnarli ai componenti della sua famiglia”. Così come “assolutamente insensate e fantasiose appaiono le sue ricostruzioni dei tanti omicidi in cui lui o i suoi sono stati coinvolti. Delitti spesso finiti al centro di procedimenti giudiziari arrivati a sentenza definitiva e che il boss ha tentato di trasformare in favole”. Aveva promesso di svelare autori e retroscena più di cento fatti di sangue. Ma la sua recita non ha retto ed è stato bocciato e rimandato al 41bis.