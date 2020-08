BTS, il film in Italia: la data di uscita della pellicola che racconta il dietro le quinte dell’ultimo tour mondiale della band sudcoreana simbolo del K-pop.

Ottime notizie per tutti i fan italiani dei BTS, la band sudcoreana più famosa e amata al mondo. Arriva anche in Italia il film concerto Break the Silence, pellicola che racconta il dietro le quinte dell’ultimo immenso tour del gruppo. Le date da segnare in calendario sono le seguenti: 10-11-12-13 settembre 2020. L’elenco dei cinema che avranno l’occasione di proiettare il film della band sarà aggiornato sul sito www.btsincinemas.com.

BTS: Break the Silence, il film

Break the Silence è la pellicola che racconta il dietro le quinte dell’ultimo tour mondiale dei Bangtan Boys, la boyband simbolo dell’esplosione del K-pop a livello planetario. Una tournée che li ha visti riempire gli stadi di Los Angeles, Chicago, New York, San Paolo, Londra, Parigi, Osaka, Shizuoka, Riyadh e Seoul.

Dal tour è stata esclusa l’Italia, e questa è una mancanza dolorosa per i fan del gruppo. Fortunatamente però la band si è ricordata del nostro paese almeno per la pellicola che farà rivivere le emozioni di quello che è stato fino a questo momento l’apice della loro carriera.

BTS agli MTV Video Music Award

Per la band non si tratta del primo film, bensì del quarto. L’ultilmo finora era stato Bring the Soul: The Movie, capace di totalizzare al box office 24,3 milioni di dollari.

Tra l’altro, il gruppo è già stato annunciato tra i primi performer dei Video Music Award, in programma a New York il 30 agosto. Con loro sono già stati confermati anche Doja Cat e J Balvin. Un’ennesimo importante tragurado per il gruppo sudcoreano, diventato ormai a tutti gli effetti una realtà mondiale, con buona pace dello Zoo di Radio 105.

