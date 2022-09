Robbie Williams in tour nel 2023: la data e i biglietti dei concerti dell’ex cantante dei Take That.

Robbie Williams festeggia i suoi venticinque anni di carriera da solista con un nuovo grande tour europeo. Tra le date già annunciate dall’artista britannico non manca un appuntamento importante anche in Italia, all’inizio del 2023. Un evento che permetterà a tutti i suoi fan di celebrare con lui una prima parte di carriera a dir poco indimenticabile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo concerto e sui biglietti.

Robbie Williams in concerto in Italia

Il nuovo tour della grande popstar inglese s’intitola XXV Tour, un nome che va a richiamare ovviamente quello del suo ultimo progetto discografico, la raccolta di successi XXV in cui sono presenti tutti i brani migliori dei suoi primi venticinque anni di carriera.

Robbie Williams

Il tour farà tappa in città importanti come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona, mentre per quanto riguarda l’Italia l’unica data finora annunciata è quella del 20 gennaio a Bologna, all’Unipol Arena. Un grandissimo appuntamento, con la speranza che possa essere annunciato nei prossimi giorni anche un bis.

I biglietti dei concerti di Robbie Williams

I biglietti sono in anteprima dal 28 settembre sul suo store ufficiale. Il costo dei tagliandi per la data di Bologna del cantante inglese va dai 90 euro più diritti di prevendita per la tribuna frontale numerata ai 120 euro per il parterre in piedi Early Entry. La vendita generale sul circuito TicketOne e in tutti gli altri punti vendita autorizzati partirà il 30 settembre. Non resta che mettersi in fila per poter acquistare i ticket per la data italiana, la prima del tour che farà tappa a Zurigo, Anversa, Amsterdam, Amburgo, Colonia, Francoforte, Berlino, Herning, Copenaghen, Stoccolma, Tampere, Riga, Kaunas, Cracovia, Budapest, Vienna, Parigi, Barcellona, Lisbona e Oslo.

Di seguito il post con l’annuncio da parte dell’Unipol Arena: