la data e i biglietti dell’ultimo concerto

KISS in tour: la data e i biglietti del concerto in Italia nel 2023, ultimo atto della loro carriera nel nostro paese.

I KISS ci ripensano: il loro ultimo atto in Italia sarà nel 2023. A un anno dall’appuntamento live a Verona, la band di Gene Simmons ha annunciato una nuova data italiana all’interno del loro lungo, eterno, inarrestabile End of the Road Tour. Lo hanno annunciato gli stessi artisti americani a sorpresa. Ecco tutti i dettagli sul concerto italiano della band di I Was Made for Lovin’ You.

KISS in Italia nel 2023: la data e i biglietti

Paul Stanley e soci diranno addio ai loro fan italiani non più all’Arena di Verona, ma all’interno di una kermesse tra le più importanti in Italia: il Lucca Summer Festival. La data della loro esibizione in piazza Napoleone sarà il 29 giugno 2023.

KISS

I biglietti per il loro unico e probabilmente ultimo concerto italiano sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Kiss in Italia nel 2023: l’ultimo atto?

Gene Simmons, Paul Stanley e soci sono impegnatissimi in questi ultimi mesi nel tour di addio alle scene, ma anche in altri progetti di grandissimo rilievo. Ad esempio, starebbe per arrivare un biopic sulla loro carriera, che avrebbe in realtà già dovuto vedere la luce alcuni mesi fa.

Intanto, resta da capire se stavolta il concerto di Lucca sarà davvero il loro ultimo in Italia o meno. Già la data di Verona, programmata nel 2021 e poi slittata nel 2022, avrebbe dovuto essere l’ultima nel nostro Paese per la mitica formazione americana, pronta però, ancora una volta, a sorprendere i propri fan. La speranza a questo punto è che, al già programmato live di Lucca, possa aggiungersene almeno un altro nel corso delle prossime settimane.

Di seguito il video di I Was Made for Lovin’ You: