la data e i biglietti del live show

Meduza in concerto a Milano: la data e i biglietti dell’evento dal vivo del gruppo italiano più amato al mondo.

La grande musica, italiana ma di stampo internazionale, dei Meduza sta per tornare in patria. Il trio di producer, tra i più famosi al mondo in assoluto, continuano a riscrivere pagina della storia della musica dance, e adesso sono pronti a riportare tutti i loro grandi successi davanti al pubblico di casa. In vista del prossimo autunno è stato infatti annunciato un appuntamento italiano del loro live show, uno spettacolo straordinario di musica e colori, un viaggio in grado di raccontare una storia straordinaria.

Meduza in concerto a Milano

Impegnati in questo momento in un tour globale che li ha portati già a esibirsi in tutti i continenti, all’interno di arene incredibili e davanti a un pubblico estasiato, i Meduza hanno annunciato il loro grande ritorno a casa, attraverso una nuova data in programma a Milano.

Meduza

Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio ha già ottenuto il sold-out in tantissime location al mondo, ma ora è pronta per riportare tutti i propri successi anche in Italia, con un’unica data del prossimo autunno. L’appuntamento è per il prossimo 7 ottobre 2023 al Fabrique di Milano. I biglietti saranno in vendita dalle prossime settimane in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta del concerto

Per il trio di producer sarà l’occasione per portare sul palco il loro speciale live show suonato completamente dal vivo, evoluzione di uno spettacolo di grande successo già suonato negli Stati Uniti e in Sud America nel 2022.

Un viaggio musicale tra tastiere e drum machine in cui non mancheranno grandi successi come Bad Memories, Paradise, Lose Control, Tell It to My Heart e soprattutto Piece of Your Heart, la hit che gli ha regalato la fama internazionale. Riascoltiamola insieme: