The Kid Laroi in concerto in Italia nel 2022: la data e le informazioni sui biglietti dell’evento dal vivo del cantante di Stay.

Un successo clamoroso, quello di The Kid Laroi. Il rapper australiano, in questo 2021 forse l’emergente dai numeri più importanti, continua a macinare record su record con la sua Stay, grazie anche alla collaborazione con Justin Bieber. E ora è pronto a raccogliere i suoi frutti nel 2022. Dopo aver scalato le classifiche di mezzo mondo, è già pronto infatti al suo primo tour mondiale. Un giro di concerti che lo porterà a esibirsi anche nel nostro paese. Andiamo a scoprire i dettagli sull’unica data fin qui annunciata.

Rapper

The Kid Laroi: concerto in Italia nel 2022

Il giovane Charlton Kenneth Jeffrey Howard, cresciuto ascoltando icone come Tupac, Erykah Badu, The Fugees e Kanye West, a soli 18 anni è adesso pronto a fare il suo debutto nel mondo dei grandi grazie al successo internazionale del suo singolo Stay.

Nonostante la giovanissima età e un futuro ancora tutto da scrivere, nel 2022 sarà già in giro per il mondo per presentare la sua musica, con una data anche in Italia. L’appuntamento è per l‘8 aprile 2022 al Fabrique di Milano. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti gli altri punti vendita autorizzati dal 17 settembre.

Chi è The Kid Laroi

Rapper dalla grande vocazione melodica, cresciuto a pane e R&B, Charlton ha iniziato a scrivere fin da bambino, inseguendo la sua passione nonostante alcune tragedie familiari, come l’omicidio tragico di un suo zio nel 2015. Ha raggiunto il successo pubblicando freestyle online su Soundcloud. La notorietà internazionale arriva con il brano Let Her Go nel 2019, ma è solo con Stay, pubblicato nel 2021 in collaborazione con Justin Bieber, che conquista davvero le classifiche di tutto il mondo, dall’Italia agli Stati Uniti, dal Regno Unito alla Spagna.

Di seguito il video di Stay: