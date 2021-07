Mannarino, V: la data di uscita e tutti i dettagli sul quinto album del cantautore romano, in arrivo a distanza di quattro anni da Apriti cielo.

Mannarino è tornato. Il cantautore romano famoso per canzoni come Me so ‘mbriacato, a due anni di distanza dal concerto al Museo d’Orsay di Parigi, ha finalmente annunciato l’arrivo di un nuovo album. S’intitola V sarà dato alle stampe per Polydor/Universal Music Italia. Il disco, che gioca con la lettera ‘v’ e il significato del numero romano (sarà il quinto album della sua carriera), arriverà in versione cd e doppio vinile oltre che digitale in streaming. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Mannarino: il nuovo album è V

Prodotto dallo stesso Alessandro e registrato in giro per il mondo, da New York a Los Angeles, da Città del Messico all’Italia, passando per l’Amazzonia e Rio de Janeiro, vede il coinvolgimento di grandi produttori internazionali e italiani, oltre che di musicisti di primo livello.

Mannarino (ph. credits Magliocchetti)

Un album completo e complesso che si trasforma in un invito ad appellarsi alla saggezza ancestrale degli esseri umani. Messaggio importante e rivolto attraverso tutte le lingue del mondo e i suoni del nostro pianeta, compresi quelli delle foreste. Tribale e familiare, V è la risposta del cantautore romano alla brutalità dle disumano in questa società contemporanea.

La data di uscita e la copertina di V

All’interno del disco si toccano temi importanti come la natura, il patriarcato, la femminilità e il rapporto uomo-donna. Non a caso, sulla cover è raffigurata una donna combattente, una guerriera che rappresenta l’unione di due elementi: la donna, appunto, ma anche la resistenza indigena. Simbolico anche il passamontagna che copre il suo viso, a rappresentare un’entrata in azione non violenta. Ma quando potremo ascoltare finalmente il nuovo disco di Mannarino? Ormai manca poco. La data d’uscita è il 17 settembre. Di seguito il post con l’annuncio sui social: