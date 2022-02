Anastasio, Mielemedicina: la data di uscita e tutti i concerti del prossimo tour del rapper campano, a due anni da Atto zero.

Assurdo, ma vero. Anastasio ha rotto il ghiaccio poche settimane fa con un nuovo singolo, e adesso è pronto a sfornare il suo vero secondo album. A distanza di due anni da Atto zero e a quasi quattro dal trionfo a X Factor, il rapper campano ha annunciato l’arrivo di Mielemedicina, un disco che potrebbe rappresentare un nuovo punto di svolta per la sua carriera, frenata improvvisamente dopo la partecipazione a Sanremo nel 2020, complice la pandemia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo lavoro e le date del nuovo tour in arrivo nei prossimi mesi.

Anastasio, Mielemedicina: la data di uscita

Non è stata ancora annunciata la tracklist del nuovo album del rapper della provincia di Napoli, ma sappiamo che al suo interno sarà presente il nuovo singolo Assurdo. Conosciamo inoltre non solo il titolo, ma anche la copertina e la data di uscita.

Anastasio

Qual è la data da segnare con un circoletto rosso sul calendario? Il 25 febbraio. Mielemedicina è in uscita per Epic/Sony Music e sarà formato da 9 brani inediti, con testi firmati tutti dallo stesso cantautore campano. Di seguito l’annuncio con la copertina:

Anastasio torna in tour nel 2022: le date dei conocerti

Non solo nuova musica in arrivo, ma anche un nuovo tour. L’artista ha infatti annunciato le date dei live organizzati da Magellano Concerti, recupero del tour inizialmente previsto nel 2021. Un’occasione speciale per poter presentare dal vivo i suoi nuovi pezzi. Di seguito il calendario:

– 6 aprile all’Estragon di Bologna

– 7 aprile al Viper di Firenze

– 14 aprile al Fabrique di Milano

– 15 aprile al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

– 22 aprile all’Hall di Padova

– 23 aprile al Sambapolis di Trento

– 28 aprile al Duel di Napoli

– 29 e 30 aprile allo Spazio Rossellini di Roma

Di seguito il video ufficiale di Assurdo: