I Maneskin sono tornati: con una clip sui social la band rivelazione di X Factor 2017 ha annunciato il proprio ritorno con un singolo ufficiale.

L’attesa sta per finire, il countdown è invece agli inizi. I Maneskin hanno finalmente rotto gli indugi, annunciando la data di uscita del nuovo singolo, una nuova canzone a distanza di mesi e mesi dall’ultima pubblicazione. Sta per cominciare una nuova era per Damiano David e compagni. Lo ha confermato non solo il nuovo annuncio della band, ma anche una clip in cui l’artista ha testimoniato di aver voluto dare un taglio… ai suoi capelli!

Maneskin: la data di uscita del nuovo singolo

C’è ancora da aspettare un po’ per i fan della band, ma finalmente è stata ufficializzata la data di uscita della nuova canzone: sarà il 30 ottobre. Non si conosce per il momento nulla di più, ma sappiamo che sarà il primo tassello di una nuova vita per la band, che aveva già annunciato negli scorsi mesi di aver ripreso le registrazioni in studio. Il nuovo progetto discografico di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan dovrebbe infatti uscire nel 2021. Ecco il post con l’annuncio:

Maneskin: Damiano si è tagliato i capelli

E per simboleggiare l’inizio di una nuova era, Damiano David ha deciso di darci un taglio. E non in senso figurato. L’artista si è infatti deciso a cambiare look. Il suo nuovo taglio di capelli è stato testimoniato da un video pubblicato sui social della band.

Maneskin

Ammiccante e sorridente, Damiano si è lasciato riprendere durante il cambiamento radicale di look. Dalla folta chioma lunga e selvaggia è passato infatti a un taglio più corto e sbarazzino, sempre però alla moda e di personalità. Questa la clip con il suo mutamento, presentato nella caption da una frase che non lascia spazio a equivoci: “E non rompete il...”.