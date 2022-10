Tiziano Ferro, Il mondo è nostro: la data di uscita e la tracklist del nuovo album del cantautore di Latina, annunciato a sorpresa nel Capodanno 2022.

Il 2022 di Tiziano Ferro prosegue a suon di sorprese straordinarie. Dopo le continue delusioni del 2020 e del 2021, con il doppio slittamento dei suoi concerti negli stadi, inizialmente immaginati per festeggiare i 20 anni di carriera e i 40 anni di età, e ora riprogrammati per il 2023, Tiziano aveva già voluto rendere dolcissimo l’inizio del 2022 a tutti gli amanti della sua musica. Proprio nel giorno di Capodanno aveva infatti annunciato l’arrivo del suo nuovo album, l’ottavo della sua carriera. Nel frattempo è diventato doppiamente genitore, e adesso ha voluto svelare anche la tracklist del suo nuovo lavoro, con molti featuring importanti.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, Il mondo è nostro: il nuovo album

Una breve clip per festeggiare insieme l’inizio del 2022, e per annunciare il nuovo progetto discografico. Tiziano Ferro è pronto a tornare nel nuovo anno con un nuovo straordinario album. S’intitola Il mondo è nostro, e già dal titolo sembra far presagire una volontà di riacquistare la coscienza di sé dopo due anni di pandemia e di un maledetto virus che è sembrato toglierci definitivamente il nostro pianeta e la nostra vita. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, se non la data di uscita. A suo modo, molto significativa. E in un post pubblicato il 24 giugno, l’artista ha voluto anche dare qualche indicazione sul contenuto, utilizzando queste parole: “Ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti“.

La data di uscita di Il mondo è nostro

Il nuovo disco di Tiziano, l’ottavo in studio della sua eccezionale carriera, vedrà la luce l’11 novembre 2022. Ovvero l’11/11/22. Grande euforia tra tutti i suoi fan, che hanno già dato inizio a un countdown solo apparentemente interminabile. All’uscita dell’album infatti manca sempre meno. E tra i tanti ad applaudire Tiziano per questa bella notizia c’è stata anche Sandra Milo, sua grande amica e seguace innamoratissima su Instagram: “Che gran bel regalo che fai a tutti noi per il nuovo anno che è appena iniziato“. Di seguito il post pubblicato dal cantautore di Latina:

Tiziano Ferro: la tracklist

Non mancano le sorprese nella tracklist del nuovo album di Tiziano Ferro, un disco che contiene tanti featuring di rilievo e alcuni del tutto inaspettati. Su tutti quello con Ambra Angiolini, giudice di X Factor, con Roberto Vecchioni, un grande della canzone d’autore, con Caparezza, il più atipico dei rapper, e con Sting, grande star internazionale. Di seguito tutte le canzoni:

1 – Il paradiso dei bugiardi

2 – Il mondo è nostro

3 – La vita splendida

4 – Addio mio amore

5 – La prima festa del papà

6 – r()t() nda (feat. thasup)

7 – Mi rimani tu

8 – A parlare da zero

9 – L’angelo degli altri e di se stesso (feat. CapaRezza)

10 – Ambra/Tiziano (feat. Ambra Angiolini)

11 – I miti (feat. Roberto Vecchioni)

12 – Quando io ho perso te

13 – For Her Love (feat. Sting)

Di seguito il post con la tracklist: