Billie Eilish, un documentario in arrivo: la data di uscita e tutti i dettagli su The World’s a Little Blurry, docufilm che sarà trasmesso al cinema e su Apple TV+.

La carriera folgorante di Billie Eilish sarà presto raccontata in un documentario. S’intitola The World’s a Little Blurry, e arriverà non solo nei cinema, ma anche in esclusiva su Apple TV+ in tutto il mondo. Lo ha annunciato la stessa giovanissima cantuatrice attraverso i suoi account social. Il docufilm racconterà la sua ascesa e il cambiamento radicale della sua vita, da artista underground di belle speranze a popstar più amata al mondo.

Billie Eilish: un documentario sulla sua carriera

Si può raccontare una carriera in un documentario se si è solo all’inizio? A quanto pare sì. D’altronde, pur essendo ancora giovanissima, Billie ha vissuto già esperienze straordinarie. E la trasformazione della sua vita, da quella di teenager con non pochi problemi a cantante famosa a livello mondiale è certamente un materiale che può ispirare studi di vario genere.

Billie Eilish

Diretto da RJ Cutler, The World’s a Little Blurry includerà alcuni momenti catturati dai backstage dei concerti e delle apparizioni pubbliche della Eilish, ma anche alcuni filmati della sua infanzia, come è possibile evincere anche dal breve teaser pubblicato sui social:

Documentario Billie Eilish: data di uscita e come vederlo

Il film dedicato all’artista di bad guy sarebbe dovuto uscire nei cinema di tutto il mondo entro il 2020, ma a causa dell’emergenza Coronavirus il tutto è slittato di qualche mese. La pellicola arriverà nelle sale americane a febbraio 2021, ma farà contemporaneamente il suo debutto a livello mondiale su Apple TV+. Per ottenere i diritti sullo streaming, la piattaforma avrebbe addirittura investito 25 milioni di dollari, come riferito da Wired. Investimento che, siamo certi, sarà ripagato da risultati straordinari, come i numeri macinati negli ultimi anni dalla giovane cantante losangelina.