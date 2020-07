Irama, Crepe: il nuovo EP del cantante di Carrara. Ecco la data di uscita e tutti i dettagli su questo progetto dell’artista di Mediterranea.

Irama è pronto a lanciare un nuovo progetto discografico importante. Un EP per ribadire ancora una volta che lui sfugge a ogni regola, sfugge a ogni etichetta, ha un’anima unica e inimitabile e non può essere ingabbiato in modelli prestabiliti. Dopo il successo del tormentone estivo Mediterranea, il cantante ha annunciato l’arrivo di Crepe. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo extended play.

Irama, Crepe: la data di uscita

Il nuovo disco dell’artista di Carrara sarà disponibile negli store digitali e in streaming dal 28 agosto 2020. Lo ha annunciato attraverso i propri account social lo stesso cantante, già tra i re dell’estate 2020 grazie al successo del brano Mediterranea.

Irama

Queste le parole di Filippo: “Il mercato musicale continua a preconfenzionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar, io non sono niente di tutto questo. Io sono Irama“.

Di seguito il suo post:

Irama: i dettagli sul nuovo EP

Cosa c’è da aspettarsi da Crepe? Difficile dirlo al momento, Il progetto prevede infatti 8 tracce, di cui solo due già conoscoiute, ovvero i due ultimi tormentoni estivi, Arrogante e Mediterranea. Sappiamo però che la copertina del disco è stata realizzata dall’artista Luca Mastroianni.

Ricordiamo che l’ultimo progetto discografico di Irama è fino a questo momento Giovani, l’album pubblicato nel 2018 e ripubblicato in una nuova edizione dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta.

Di seguito il video ufficiale di Mediterranea: