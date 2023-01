la data di uscita del nuovo album

Noel Gallagher, Council Skies: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo disco del cantautore degli Oasis.

Grande ritorno nel 2023 per Noel Gallagher. Il cantautore britannico, ex protagonista degli Oasis, ha annunciato il nuovo album della sua High Flying Birds, un lavoro speciale per lui. Sarà infatti un omaggio alla sua città d’origine, Manchester, e lo vedrà protagonista insieme anche ad altri artisti importantissimi della scena britannica, tra cui Johnny Marr degli Smiths. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo lavoro, già anticipato da un nuovo singolo.

Noel Gallagher svela i primi dettagli sul nuovo album Council Skies

Il nuovo disco di Noel si intitola Council Skies ed è in arrivo il prossimo 2 giugno. Un lavoro speciale per il cantautore ex Oasis, che ha svelato di aver iniziato a tornare alle sue origini. Anche per questo motivo ha voluto con sé alcuni grandi amici in questo suo nuovo lavoro, proprio come Marr.

Noel Gallagher

Spiega il cantante classe 1967: “Sognare ad occhi aperti, alzare gli occhi al cielo e chiedermi cosa potrebbe essere la vita. Questo vale per me oggi come nei primi anni Novanta. Quando stavo crescendo in condizioni di povertà e disoccupazione, la musica mi ha salvato…“. Per lui è stato un po’ come quando in tv passava Top of the Pops, e da ragazzo ci si immergeva in quel mondo fantastico. Questo è quello che per lui dovrebbe fare la musica: elevare e aiutare chi ne ha bisogno. Da questa volontà è nato Council Skies, che prende il titolo dal libro dell’illustratore Pete McKee e che si presenta come un grande omaggio alla sua amata città.

Easy Now è il nuovo singolo di Noel

In attesa dell’album, che diventerà disponibile in formato CD, LP, LP Picture Disc e in edizione deluxe da triplo LP, Noel ha intanto reso noto il secondo singolo, il primo di questo 2023. Si tratta di Easy Now e arriva a distanza di diversi mesi dal precedente Pretty Boy.

Insieme al brano è stato diffuso anche il video ufficiale, diretto da Colin Salil Cardo, con la partecipazione di Milly Alcock, attrice australiana che ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo nella serie televisiva House of the Dragon: