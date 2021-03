Achille Lauro, il nuovo album è Lauro: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo progetto del cantautore romano protagonista a Sanremo 2021.

Gioia e dolore insieme, felicità e paura. L’annuncio di un nuovo album può diventare anche questo, se ti chiami Achille Lauro. L’artista romano, che a Sanremo 2021 è stato grande protagonista con i suoi ormai celebri cinque ‘quadri’, ha annunciato l’arrivo di un nuovo progetto discografico, mandando nel panico tutti i suoi supporter: “Il mio ultimo disco“.

Achille Lauro: quando esce l’album Lauro

Il nuovo lavoro del cantautore romano s’intitola Lauro ed è stato annunciato sui social l’8 marzo, in una data molto speciale per l’artista. Pochi i dettagli che si conoscono sul disco finora. Tra questi, la data di uscita ufficiale.

Achille Lauro

L’ultimo lavoro del cantautore romano arriverà negli store digitali e non solo il 16 aprile. Per il momento non sappiamo le canzoni che comporranno la tracklist, ma forse conosciamo la copertina, che dovrebbe essere formata dal gioco dell’impiccato. Di seguito il post con l’annuncio:

Achille Lauro presenta il nuovo album

Il suo nuovo lavoro è stato annunciato attraverso una sorta di poesia pubblicata sui suoi account social:

“Per chi ha scelto di essere e di goderne.

Per chi se ne frega.

Per chi ha conosciuto la fine

e della fine ha fatto il suo nuovo inizio.

Per tutti gli incompresi,

come lo siamo noi.“

Queste le parole di Lauro, che ha gettato nel panico completo tutti i suoi fan per aver etichettato questo lavoro come il suo ultimo disco. Difficile possa esserlo in senso stretto, essendo solo un classe 1990. Di carriera davanti ne ha ancora molta l’artista, che forse però con questo lavoro chiuderà una parentesi del suo progetto artistico in costante divenire. Sarà davvero così? Staremo a vedere.