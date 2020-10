Ligabue, 7: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album del rocker di Correggio, che annuncia anche l’arrivo della raccolta 77+7, il disco con tutti i suoi singoli.

Ligabue ha finalmente svelato i dettagli sui suoi nuovi progetti, regalando ai fan una straordinaria notizia: è in arrivo il suo nuovo album di inediti. Ma non solo, perché il rocker di Correggio stavolta raddoppia: con il nuovo album, sarà pubblicata anche una mega raccolta con tutti, ma davvero tutti, i suoi singoli. Ecco tutti i dettagli su questa nuova doppia uscita del cantautore emiliano.

Ligabue: il nuovo album è 7

Il nuovo disco del Liga s’intitola 7 ed è in uscita il 4 dicembre 2020. Stessa data per la raccolta, intitolata 77+7. Racconta l’artista: “Mi sono reso conto che nel cassetto avevo 7 appunti di canzoni che avevo voglia di elaborare. Le ho riscritte e arrangiate con il caro buon vecchio Fabrizio Barbacci. Ne è venuto fuori un vero e proprio disco di inediti. E poi mi sono reso conto che tutti i singoli che sono usciti nel corso di questi trent’anni sono proprio 77. Così insieme al disco di inediti uscirà anche un cofanetto“.

Questo il post con l’annuncio:

I 77 singoli di Ligabue e la tracklist di 7

Il progetto del rocker di Correggio è stato anticipato lo scorso mese dal singolo La ragazza dei tuoi sogni, un brano che ha riportato in auge sonorità dei primi anni Duemila per l’artista. Probabilmente il merito è del lavoro con Fabrizio Barbacci, ovvero la mente dietro alcuni dei suoi album più famosi come Buon compleanno Elvis, Fuori come va? e Nome e cognome.

Ligabue

Nel nuovo disco del rocker, 7, saranno presenti questi brani: Mi ci pulisco il cuore, Si dice che, Un minuto fa, Essere umano, Oggi ho perso le chiavi di casa, Volente o nolente.