Vasco Rossi, nuovo album in arrivo: la data di uscita del lavoro del rocker di Zocca, diciottesimo della sua lunga e straordinaria carriera.

Vasco Rossi è pronto a pubblicare il video di Una canzone d’amore… buttata via, il suo nuovo singolo. La clip è prevista per il 7 gennaio 2021 alle ore 21. Nel frattempo, il brano vola in tutte le classifiche italiane, su Amazon, su Apple Music, su YouTube e anche su Spotify, il vinile è già sold out, e l’entusiasmo è alle stelle. E proprio in questo momento di grande enfasi è arrivata la notizia della data del nuovo album: per poterlo ascoltare bisognerà aspettare il mese di novembre.

Vasco Rossi, nuovo album: la data di uscita

La data di pubblicazione del nuovo album del Blasco, il diciottesimo della sua grande carriera, è finalmente arrivata. Come riferito dal portale AllMusic Italia, il disco arriverà dopo l’estate. Più precisamente, la data dovrebbe essere quella del 12 novembre 2021.

Vasco Rossi

Queste le parole dell’artista, riportate dall’Ansa: “Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa“. Intanto l’obiettivo è quello di tornare nel suo habitat naturale, il palco. La speranza di tutti, anche del rocker di Zocca, è che si possa presto tornare alla normalità dei concerti e degli assembramenti senza rischi e timori.

Vasco Rossi: il successo di Una canzone d’amore buttata via

Intanto sta continuando a mietere successi e numeri da capogiro il nuovo singolo, il primo estratto dall’album in arrivo, la ballata Una canzone d’amore… buttata via. Il pezzo è in testa alla classifica EarOne dei più programmati in radio, ma è primo anche su Amazon, su Apple Music, su iTunes e su YouTube, collezionando buoni numeri anche su Spotify, dove è entrato all’ottavo posto con oltre mezzo milione di stream. Numeri davvero importanti per il digitale che si aggiungono a quelli mostruosi del fisico, con il vinile 7″ 45 giri, in vendita dal 15 gennaio, che è già sold out. Di seguito l’audio del brano: