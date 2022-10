la data di messa in onda su Canale 5

Renato Zero sarà protagonista con Zerosettanta in televisione, in prima tv su Canale 5: ecco la data della messa in onda.

Dopo il grande successo della residency al Circo Massimo, Renato Zero è pronto a celebrare il suo compleanno come meglio non potrebbe, facendo un grande regalo a tutti i suoi fan. Sta per arrivare in tv, in prima visione su Canale 5, lo spettacolo Zerosettanta. Di cosa si tratta? Del meglio dei suoi concerti realizzati al Circo Massimo solo pochi giorni fa. Un annuncio straordinario che ha fatto battere il cuore a tutti i “sorcini”. Ecco quando andrà in onda il nuovo spettacolo del cantante romano.

Renato Zero: Zerosettanta sbarca in tv

L’esperienza dei concerti al Circo Massimo è stata travolgente per Renato Zero. Iniziata con il video in cui inciampava nel centro di Roma, una clip diventata virale sui social, è terminata in trionfo con una serie di concerti carichi di tensione, emozione e grande spettacolo, arricchiti dalla presenza di tanti ospiti speciali.

Renato Zero

Non conosciamo ancora tutti i dettagli sul “best of” da cui è stato tratto lo show Zerosettanta, in arrivo in prima tv su Canale 5. Sappiamo però che all’appuntamento mancano pochissimi giorni. Il Re dei Sorcini potrà festeggiare, con un pizzico di ritardo, il suo compleanno in televisione (è nato il 30 settembre) attraverso uno spettacolo che andrà in onda il 26 ottobre.

I precedenti di Zero in tv

Con Zerosettanta non è la prima volta che Renatone conquista la prima serata in tv. Se nel 2000 ottenne risultati straordinari con un vero spettacolo televisivo, Tutti gli zeri del mondo, nel 2020 la rete ammiraglia di Mediaset decise di regalargli la messa in onda dello speciale Zero il Folle, con immagini registrate durante i suoi concerti al Forum di Assago poco prima dello scoppio della pandemia.

In quell’occasione lo affiancarono amici come Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Serena Autieri, Anna Foglietta, Vittorio Grigolo e molti altri ancora. Non sappiamo ancora chi saranno invece gli ospiti di Zerosettanta, ma vale la pena ricordare che nei concerti al Circo Massimo l’artista è stato raggiunto da colleghi del calibro di Jovanotti, Fabrizio Moro e Morgan.

Di seguito lo spot: