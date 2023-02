la data del concerto 2023

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Londra: la data dello storico appuntamento della band bergamasca nel Regno Unito.

Dalla provincia di Bergamo alla conquista dell’Europa. I Pinguini Tattici Nucleari non si pongono più limiti e continuano ad aggiungere date all’estero, per portare la loro musica a tutti i fan in giro per il mondo. Dopo aver annunciato un lungo tour estivo negli stadi italiani, il primo della loro carriera, e dopo aver confermato la loro esibizione in Islanda, a Reykjavík, hanno annunciato anche un altro appuntamento all’estero, in una delle città più importanti al mondo: Londra.

Pinguini Tattici Nucleari a Londra

“Siamo felici di aver la possibilità di portare la nostra musica all’estero e di avere una visibilità sempre più internazionale“, hanno annunciato in una nota stampa Riccardo Zanotti e compagni, pronti a godersi il loro primo concerto a Londra, una città fondamentale per la storia della musica.

Pinguini Tattici Nucleari

L’appuntamento è per il 10 aprile 2023 al London Palladium di Londra. I biglietti per questo straordinario appuntamento sono in vendita sul sito bookingsdirect.seetickets.com. Di seguito il post pubblicato dalla band sul loro account ufficiale:

Tutti i concerti dei Pinguini

Sarà dunque un periodo di grandi appuntamenti dal vivo per la band bergamasca, pronta a portare in giro per l’Italia e per l’Europa la propria nuova musica, in particolare quella presente nel loro ultimo album, Fake News.

Per la prima volta nella loro carriera il gruppo bergamasco suonerà negli stadi italiani, in alcuni dei più importanti impianti del nostro paese, da Mestre allo Stadio San Siro di Milano, dall’Olimpico di Roma al Franchi di Firenze, passando per Torino, Bari, Messina e Olbia, fino ad arrivare alla grande festa del mese di settembre all’RCF Arena di Reggio Emilia. Insomma, sarà una un’estate di grande festa per i Pinguini e per i loro fan, passati dalla paura dello scioglimento a un tour che solo pochi anni fa poteva apparire come il sogno di pochi folli.