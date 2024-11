La danzatrice e il messaggio per Federica Pellegrini

Martedì 26 novembre, la Rai ha annunciato la fine del rapporto lavorativo con Angelo Madonia, ballerino di “Ballando con le stelle”. Dopo le voci di licenziamento, Madonia ha rilasciato una dichiarazione su Instagram, spiegando le ragioni che lo hanno portato a lasciare il programma. Ha sottolineato che la sua scelta deriva da una situazione che va oltre la danza e che coinvolge la sfera personale, mettendo in difficoltà non solo lui, ma anche chi gli è accanto. Ha manifestato grande rispetto per la sua partner Federica Pellegrini, desiderando che lei possa continuare il suo percorso senza tensioni.

Madonia ha chiarito che le dinamiche che lo hanno coinvolto vanno al di là della sua esperienza come ballerino, ammettendo di essere stato colto impreparato e riconoscendo i suoi limiti. Ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai colleghi in un momento difficile, affermando che la sua decisione è un atto di rispetto verso Federica, la sua professione e il programma.

Sui social, le reazioni al post di Madonia sono state miste; alcuni utenti lo hanno sostenuto, mentre altri lo hanno criticato. In particolare, molti hanno ipotizzato che il suo allontanamento fosse legato a uno scontro con Selvaggia Lucarelli, giurata del programma. Un commentatore ha criticato il comportamento di Madonia, suggerendo che avrebbe dovuto mantenere la calma in diretta.

In un’intervista, Sonia Bruganelli, fidanzata di Madonia, ha dichiarato di non essere a conoscenza della situazione e di non aver parlato con lui, evidenziando che è la prima volta che accade un fatto del genere nella storia del programma. La Rai ha descritto la fine del rapporto come dovuta a “divergenze professionali”, legate a uno scontro tra Madonia e Lucarelli riguardo a una battuta su Bruganelli. Madonia avrebbe risposto in modo aggressivo, lasciando lo studio senza presentarsi alle interviste post-esibizione.

Infine, Lucarelli ha chiarito che l’esclusione di Madonia non è avvenuta a causa della sua interazione con lei, ma per disarmonia con la partner Federica Pellegrini.