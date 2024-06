la curiosa tradizione di un paese senza compleanni

In Bhutan, le persone non riconoscono e spesso non conoscono il proprio compleanno. In questo paese, la celebrazione dei compleanni individuali non è una pratica comune, in parte a causa del diverso calendario utilizzato e in parte per la forte cultura collettivista che non enfatizza l’importanza delle celebrazioni personali.

Ogni 1° gennaio, tutti i cittadini bhutanesi compiono un anno in più. Questo sistema collettivo di avanzamento dell’età è profondamente radicato nella società bhutanese, dove l’importanza dell’individuo viene spesso subordinata a quella della comunità. Tuttavia, con la crescente influenza della globalizzazione e la diffusione di stili di vita urbani, soprattutto tra i giovani, l’abitudine di celebrare i compleanni individuali sta iniziando a guadagnare terreno anche in Bhutan.

Questa particolarità culturale riflette un approccio più ampio del Bhutan alla misurazione del benessere collettivo. Il paese è noto per il suo concetto di “Gross National Happiness” (Felicità Interna Lorda), che pone l’accento sulla qualità della vita e il benessere sociale piuttosto che sulla mera crescita economica, come avviene in altre parti del mondo.

La tradizione del compleanno collettivo in Bhutan è solo una delle tante usanze affascinanti che dimostrano come le diverse culture del mondo approcciano le celebrazioni della vita. Ad esempio, in Vietnam, un sistema simile esiste per il Tết, il Capodanno vietnamita, quando tutti invecchiano insieme con l’inizio del nuovo anno lunare. In Cina, invece, i compleanni possono essere celebrati due volte all’anno, seguendo sia il calendario gregoriano che quello lunare.

A proposito, sapete che invece in Corea del Nord sono ancora nel 112? Mentre in Corea del Sud stanno per diventare un anno più giovani.