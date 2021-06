Sono sei le coppie che parteciperanno alla nuova stagione di Temptation Island, l’unica che andrà in onda quest’anno (dopo tre anni di doppia stagione estiva ed autunnale).

Ci sono Claudia e Ste; Valentina e Tommaso; Manuela e Stefano; Jessica e Alessandro; Natascia e Alessio ed anche Federico e Floriana. C’è chi partecipa per mettere alla prova il proprio rapporto in previsione del matrimonio, chi per moderare la troppa gelosia e chi, invece, semplicemente per capire se sta insieme all’altro per amore o per abitudine.

La cosa effettivamente curiosa è che tutte le coppie hanno in comune una cosa: a chiamare Temptation Island è stata la donna. Ad evidenziare questo fatto è stato il portale Very Inutil People con un video che riassume il tutto.

Ed ovviamente i commenti sarcastici al post si sprecano… “Ho scritto io a Temptation Island perché mi piacerebbe collaborare con fitvia, foodspring e Ocean apart“; “Anche io ci ho fatto caso. Sono state le donne, tutte, a scrivere. Vogliono fitvia, altro che”; “Ho scritto io a Temptation Island così campo de rendita su Instagram”. E così via…

Temptation Island 2021, le sei coppie

Ecco la prima coppia di #TemptationIsland: Claudia e Ste! Stanno insieme da quattro anni e mezzo ed è Claudia a scrivere al programma. Si sarebbero dovuti sposare l’anno scorso ma… Ci vediamo PROSSIMAMENTE in prima serata su Canale 5 #StayTuned https://t.co/5gXrlYUgfA — Temptation Island (@TemptationITA) June 16, 2021

Valentina e Tommaso stanno insieme da quasi due anni…Lui ha 19 anni in meno della sua fidanzata e si dichiara innamoratissimo. È lei che scrive al programma a causa della “gelosia ossessiva” di lui! Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 🔥 #StayTuned https://t.co/25Rh1GaOBs — Temptation Island (@TemptationITA) June 16, 2021

La terza coppia di #TemptationIsland è formata da Manuela e Stefano e, dopo i tradimenti di lui, è lei che scrive al programma per capire se può ancora fidarsi e continuare la loro relazione! Pronti? Ci vediamo prossimamente su Canale 5 😉 https://t.co/LBzk7xAkmN — Temptation Island (@TemptationITA) June 18, 2021

Jessica e Alessandro sono fidanzati da sette anni e sono la quarta coppia che parteciperà al viaggio nei sentimenti di #TemptationIsland! Come andrà? Lo scopriremo prossimamente su Canale 5 🔥 https://t.co/7QoLKhgoKg — Temptation Island (@TemptationITA) June 18, 2021

Natascia e Alessio sono fidanzati da due anni e mezzo e convivono. È lei che scrive a #TemptationIsland… come andrà il loro viaggio nei sentimenti? Non perdetevi la prima puntata MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5! https://t.co/fFQCOkyU3O — Temptation Island (@TemptationITA) June 19, 2021