La Cura Per Me cantata da Blanco, Giorgia: “Ho pianto”

Nonostante un sesto posto ingiusto al Festival di Sanremo 2025, “La Cura Per Me” di Giorgia sta riscuotendo il successo che merita, diventando una delle canzoni più ascoltate in streaming e in radio. Durante la sua partecipazione a “Che Tempo Che Fa”, Giorgia ha discusso della sua collaborazione con Blanco, che ha scritto il brano. Ha sottolineato la modernità e il tocco classico della canzone, evidenziando la sensibilità di Blanco, un giovane musicista. Giorgia ha spiegato come entrambi si siano confrontati emotivamente sul testo, cercando di rendere la canzone più personale per lei.

Ospite nel programma “Deejay Chiama Italia”, Giorgia ha rivelato di aver provato forti emozioni quando ha ascoltato la demo di Blanco, definendola “da brividi” e confessando di aver pianto. Racconta che, nonostante abbiano lavorato insieme sul brano, quando ha sentito la demo ha subito pensato: “questa è una canzone!”. Ha osservato come il pezzo combini elementi del suo percorso musicale e fosse perfetto per lei.

Giorgia ha anche accennato a una somiglianza con “La Sera dei Miracoli”, alla quale Blanco non aveva pensato. Ha raccontato che la prima versione della demo era molto intensa, con Blanco che la cantava in modo disperato e quasi gridando, creando un impatto emotivo forte. Definendo la demo un “gioiellino”, ha confermato che hanno poi arricchito il brano con nuove parti. Sarebbe interessante ascoltare l’interpretazione di Blanco della canzone.