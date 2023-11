La cura per l’alito cattivo del tuo cane esiste davvero, potresti addirittura dargli una mentina!

L’alito cattivo del cane può essere un problema, per risolverlo però dovresti rimediare in maniera più radicale

I cani esprimono il loro amore in tanti modi diversi e, molto spesso, amano farlo proprio leccando il proprio padrone. Questa manifestazione di affetto difficile da fermare, tuttavia, può essere ben poco gradita, soprattutto se il vostro cane ha un alito in grado di stendere anche i meno sensibili. Questa condizione non è così rara, ed è spesso generata da diversi fattori, alcuni dei quali andrebbero approfonditi proprio per il suo benessere. Sono molti, tuttavia, a chiedersi se un rimedio “istantaneo” esista anche per loro, un po’ come la classica mentina che spesso utilizziamo noi per rinfrescare il nostro alito. Ebbene esiste un rimedio simile che potreste usare, ma sarà ben più importante arrivare alla fonte del problema.

Niente mentine per i cani, esistono prodotti simili ma se non risolverete le cause del problema sarà tutto inutile!

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

L’alito cattivo è un problema davvero comune nei cani e generalmente è frutto di un’alimentazione sbagliata. Soprattutto nei cani che non sono abituati a mangiare crocchette questo problema è maggiormente persistente per via dell’accumulo fra i denti del cibo umido masticato. Ovviamente la soluzione ideale sarebbe lavare bene i denti del vostro cane dopo i pasti, ma non a tutti i padroni questo compito è reso facile dal pelosetto di casa.

Così come accade anche negli umani, tuttavia, dietro un problema di alitosi ci può essere anche altro, alcune volte infezioni dell’apparato boccale più o meno gravi o altre patologie più nascoste. L’odore nauseabondo dell’alito del cane, dunque, non andrebbe mai sottovalutato, proprio perché potrebbe significare qualcosa di più profondo ed in grado di far soffrire silenziosamente il vostro cane.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Se stavate pensando alle classiche mentine per l’alito, dunque, dovrete abbandonare questa idea. Quelle ad uso umano contendono ingredienti come mentolo o olio di menta piperita, ma per i nostri amici a 4 zampe queste non vanno bene. Esistono invece prodotti in polvere da aggiungere alla pappa che sarebbero in grado di limitare l’accumulo di tartaro fra i denti e quindi ridurre anche il cattivo odore dell’alito del cane. Ad ogni modo combattere le cause sarà inutile senza una corretta diagnosi o la giusta prevenzione.

Il metodo più efficace per garantire una dentatura sana e forte ai vostri cani è quello di abituarli fin da piccoli al cibo secco, le crocchette, infatti, offrono il giusto nutrimento e al tempo stesso per loro natura riescono a pulire i denti. Un cane che mangia solo crocchette avrà una dentatura visibilmente più bianca ed un alito molto più fresco, evitando così di incorrere in problemi di infezioni in bocca, mal di denti, tartaro e similari.

In caso il vostro cane presenti già una condizione di alito cattivo persistente, occorrerà fare visita al veterinario che provvederà a capire il problema ed in caso ad effettuare una pulizia dei denti sotto sedazione leggera. Questa sarà utile a rimuovere il tartaro e gli accumuli di sporcizia depositati fra i denti del vostro cane, con un conseguente miglioramento immediato dell’odore del suo alito. Senza la giusta alimentazione o la giornaliera pulizia, ad ogni modo, il problema di ripresenterà a breve, motivo per cui in questo caso è importante prevenire almeno tanto quanto curare.