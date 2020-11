. Questi sono i nemici della salute di cuore e arterie. Ma c’è un altro fattore di rischio, più subdolo, che viene sottovalutato. Si chiama, ovvero il dovere di chi è in cura di seguire regolarmente le terapie prescritte dal medico, senza dimenticanze, “vacanze” non giustificabili o riduzioni “fai da te” di dosaggio o numero di compresse. La mancata aderenza alle cure, magari per ridurre i valori del colesterolo cattivo, per tenere sotto controllo la pressione o contrastare il diabete, è una sorta di fattore di rischio non considerato nelle tabelle.

«La non aderenza diventa causa di inefficacia delle cure per il paziente e di costi enormi per le conseguenze della mancata assunzione dei farmaci», taglia corto Claudio Borghi, direttore della Medicina interna al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna: «Purtroppo, per i fattori di rischio cardiovascolari, e magari addirittura dopo un infarto o un ictus, si tende a “rimuovere” presto il pensiero delle terapie: entro le prime quattro settimane dalla prescrizione l’aderenza cala di circa il 30%».

Insomma: a fronte di patologie che rappresentano la prima causa di morte ed invalidità, inserendo quadri come lo scompenso cardiaco che interessa quasi un milione di italiani e la fibrillazione atriale, che aumenta di cinque volte il rischio di sviluppare ictus, il singolo e la società debbono prestare maggior attenzione. Per questo, nasce la web-serie Impazienti Cronici realizzata dal Gruppo Servier: sei episodi che raccontano in modo ironico l’importanza di seguire stili di vita sani e, quando necessarie, le terapie. Ce n’è bisogno: secondo le ricerche internazionali oltre il 43% degli ipertesi in trattamento risulta non aderente, così come più del 50% di chi ha sofferto di patologie cardiovascolari ed eventi ischemici. «Diverse possono essere le cause: la dimenticanza, la complessità, la durata e gli eventuali effetti collaterali del trattamento in corso, la mancata consapevolezza della gravità della patologia, il timore di dipendenza, la scarsa motivazione», segnala Massimo Volpe, professore di Cardiologia dell’Università Sapienza di Roma-Ospedale Sant’Andrea.

Per chi soffre di patologie croniche, che magari non creano problemi fisici come accade, appunto, in caso d’ipertensione e colesterolo elevato, pensare ai benefici delle terapie quotidiane è difficile per il malato. Soprattutto se, come accade in particolare alle persone anziane, il paziente è costretto ad assumere una serie di pasticche, capsule e altre formulazioni farmaceutiche: il rischio di “lasciare da parte” qualcosa, magari per timore di effetti collaterali, è elevatissimo. E così le cifre della mancata aderenza alle cure si impennano: anche perché in cura, soprattutto tra gli anziani, ci sono milioni di persone. Secondo i dati Istat del 2017, il 66% degli over 75 soffre di più di una patologia cronica e, stando al Rapporto dell’Agenzia italiana del farmaco del 2018, gli over-85 assumono mediamente quasi quattro farmaci al giorno.

La prima ricetta per contrastare il fenomeno si chiama rapporto medico-paziente. «Una terapia cronica non viene prescritta e comunicata una volta per sempre», ricorda Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale (Simg): «Ogni volta che prescriviamo un farmaco dobbiamo rinforzare il messaggio in modo chiaro e puntuale, altrimenti è inevitabile che il meccanismo a un certo punto si inceppi, e si corra il rischio della non aderenza». Come farlo? Secondo Giambattista Desideri, direttore della Geriatria dell’Università de L’Aquila e docente presso lo stesso ateneo, prima di tutto «il medico deve essere fermamente convinto della necessità di raggiungere il target terapeutico per ogni trattamento, e perciò deve sempre essere disponibile a coinvolgere il paziente in un progetto terapeutico concordato che quindi egli si impegna a seguire scrupolosamente. Il trattamento deve essere ovviamente efficace, ma anche ben tollerato e semplice da seguire. Ad esempio, nell’ambito della prevenzione cardiovascolare la terapia di combinazione con due o tre farmaci antipertensivi, raccomandata dalle linee guida, rappresenta un esempio di terapia che coniuga al massimo i requisiti di efficacia, tollerabilità e semplicità».