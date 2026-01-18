La cucina vegetale a Cesena

Giulia Pieri, originaria di Castiglione di Cervia, ha sempre avuto la passione per le cucine del mondo e la gastronomia vegetale. Dopo aver lavorato come segretaria, ha deciso di seguire la sua vocazione e si è iscritta alla scuola alberghiera. Successivamente, ha approfondito le sue conoscenze con corsi di cucina vegetale e fermentazione, tecnica che considera fondamentale per esaltare i sapori dei prodotti.

La sua carriera di chef l’ha portata a lavorare in un punto vendita di prodotti biologici, dove ha scoperto l’importanza degli ingredienti fermentati come la salsa di soia e il miso. Questi prodotti le hanno permesso di creare piatti vegetariani gustosi e salutari. Giulia Pieri ha anche iniziato a tenere corsi di cucina e fermentazione, che si sono rivelati molto popolari tra amatori e professionisti.

Durante il lockdown, ha deciso di avviare un laboratorio domestico per produrre e vendere i suoi fermentati, come kimchi, miso e crauti, utilizzando materie prime locali e senza pastorizzazione. I suoi prodotti sono caratterizzati da un gusto unico e da una forte attenzione alla qualità degli ingredienti. Oltre ai corsi e alla produzione di fermentati, Giulia Pieri continua a sperimentare e innovare, creando nuove ricette e prodotti che combinano tradizioni lontane con sapori nostrani.