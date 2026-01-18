14.8 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Cucina

La cucina vegetale a Cesena

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Giulia Pieri, originaria di Castiglione di Cervia, ha sempre avuto la passione per le cucine del mondo e la gastronomia vegetale. Dopo aver lavorato come segretaria, ha deciso di seguire la sua vocazione e si è iscritta alla scuola alberghiera. Successivamente, ha approfondito le sue conoscenze con corsi di cucina vegetale e fermentazione, tecnica che considera fondamentale per esaltare i sapori dei prodotti.

La sua carriera di chef l’ha portata a lavorare in un punto vendita di prodotti biologici, dove ha scoperto l’importanza degli ingredienti fermentati come la salsa di soia e il miso. Questi prodotti le hanno permesso di creare piatti vegetariani gustosi e salutari. Giulia Pieri ha anche iniziato a tenere corsi di cucina e fermentazione, che si sono rivelati molto popolari tra amatori e professionisti.

Durante il lockdown, ha deciso di avviare un laboratorio domestico per produrre e vendere i suoi fermentati, come kimchi, miso e crauti, utilizzando materie prime locali e senza pastorizzazione. I suoi prodotti sono caratterizzati da un gusto unico e da una forte attenzione alla qualità degli ingredienti. Oltre ai corsi e alla produzione di fermentati, Giulia Pieri continua a sperimentare e innovare, creando nuove ricette e prodotti che combinano tradizioni lontane con sapori nostrani.

Articolo precedente
Meloni critica dazi Usa: ‘Errore penalizzare chi aiuta’
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.