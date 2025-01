La cucina ungherese brilla con 12 stelle Michelin: un traguardo storico

L’anno nuovo inizia con una notizia entusiasmante per gli amanti della cucina: la Guida Michelin ha rivelato la selezione ungherese 2024, che segna un record con 12 stelle Michelin, il numero più alto finora. Questo risultato eccezionale evidenzia la creatività e la dedizione degli chef ungheresi, riflettendo un crescente impegno verso valori di accessibilità e sostenibilità. La Guida Michelin Ungherese, ora alla sua terza edizione, include 78 ristoranti raccomandati in tutto il paese, evidenziando la crescita del panorama culinario ungherese.

Tra le novità, il ristorante Pajta ha ricevuto una nuova stella Michelin, mentre due ristoranti hanno confermato la doppia stella e sette hanno mantenuto la singola stella. Inoltre, dieci ristoranti hanno guadagnato il simbolo Michelin Plate, portando il totale a 57, rendendo l’Ungheria una destinazione gastronomica appetibile per i turisti.

L’interesse per una cucina di alta qualità ma accessibile è in aumento, con il riconoscimento Bib Gourmand che è passato da sei a undici ristoranti, tra cui il N28 Wine and Kitchen a Budapest e l’Iszkor a Mályinka. La sostenibilità, inoltre, è diventata un valore centrale, con la nuova stella verde assegnata al ristorante Natura Hill, portando a cinque il numero totale di ristoranti premiati per le loro pratiche ecosostenibili.

Olivér Csendes, CEO di Visit Hungary, ha evidenziato l’importanza della gastronomia nel turismo culturale, mentre Elisabeth Boucher-Anselin della Michelin ha sottolineato lo sviluppo eccezionale della gastronomia ungherese, che unisce tradizione e innovazione nella ricerca del sapore e dell’equilibrio.