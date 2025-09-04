La cucina di Pasticcino, unione tra Formula 1 e pasta italiana

Nei paddock delle corse degli anni Settanta, prima dell’inizio delle gare di Formula 1, si svolgeva un rituale particolare, lontano dai riflettori. Al centro di questa storia c’è Luigi Montanini, conosciuto come Pasticcino, un pasticciere di Modena che, per caso, iniziò a cucinare per il mondo della Formula 1. Con pochi utensili e ingredienti semplici, Pasticcino riuscì a creare non solo piatti deliziosi, ma anche momenti di convivialità.

Questa storia fa parte della nuova campagna globale di Barilla, intitolata “Come in famiglia”. L’iniziativa sottolinea come un semplice piatto di pasta possa unire le persone, superando barriere di tempo e lingua. Ilaria Lodigiani, Chief Category and Marketing Officer di Barilla, afferma che la pasta è un mezzo per creare legami ovunque ci si trovi. La scelta di raccontare la storia di Pasticcino non riguarda solo il passato, ma evidenzia un aspetto autentico della cultura italiana: la capacità del cibo di unire anche in situazioni inaspettate.

All’inizio della Formula 1, l’hospitality era inusuale, con solo panini freddi a disposizione. Pasticcino cambiò questo scenario, servendo piatti di pasta ai membri del team, dai meccanici ai piloti. La sua cucina, semplice ma calorosa, creava un’atmosfera di famiglia nei momenti di pausa tra le gare. Paolo Barilla, ex pilota di F1, ha sottolineato come il cibo permettesse di instaurare relazioni anche in un contesto competitive.

Pasticcino, che non parlava altre lingue, riuscì a colmare il distacco tra le persone, creando momenti di vera connessione. Oggi, la sua storia rappresenta un capitolo significativo della cultura italiana, dove la pasta e la Formula 1 si intrecciano. Questi pranzi spontanei divennero simbolo di unità e rappresentano l’essenza della nuova campagna di Barilla, celebrando l’importanza dei rituali quotidiani e del mangiare insieme.