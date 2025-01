LA CRUS festeggia 30 anni dal primo album con 4 concerti imperdibili [Info e Biglietti]

Nel 1995, i La Crus pubblicano il loro album omonimo, un debutto che segna un momento cruciale nella musica italiana. Il disco riscuote subito un ampio consenso sia dalla critica che dal pubblico, conquistando prestigiosi premi, tra cui il Premio Ciampi e la Targa Tenco come Migliore Opera Prima. Inoltre, la band riceve il Premio della Critica di Max Generation. Per celebrare il successo, i La Crus intraprendono un lungo tour di oltre 120 concerti in tutta Italia, accolti da un pubblico appassionato.

A 30 anni dalla pubblicazione dell’album, la band ha annunciato una serie di eventi per commemorare questo anniversario significativo. Durante i concerti, nella prima parte dello spettacolo, presenteranno integralmente la scaletta del loro primo album “LA CRUS”, rispettando l’ordine originale dei brani. L’intento è di rievocare le atmosfere innovative e avanguardistiche di quell’opera iconica. La formazione che si esibirà è composta da: Mauro Ermanno Giovanardi alla voce e armonica, Cesare Malfatti alle chitarre e campioni, Chiara Castello alle tastiere e cori, Marco Carusino al basso e cori, e Leziero Rescigno alla batteria.

La seconda parte dei concerti sarà dedicata a alcuni dei brani più amati della band, oltre ad alcune canzoni tratte dall’ultimo disco “Proteggimi Da Ciò Che Voglio”, uscito il 22 marzo scorso. I concerti si terranno in diverse città italiane, con le seguenti date: 7 marzo 2025 a Bologna presso l’Estragon Club, 14 marzo 2025 a Pordenone presso il Capitol, 21 marzo 2025 a Settimo Torinese presso il Combo Club/Suoneria, e 27 marzo 2025 a Milano presso i Magazzini Generali.

Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il loro profilo Instagram ufficiale. La celebrazione del trentennale di “LA CRUS” promette di essere un evento memorabile per i fan della band e per gli amanti della musica italiana, riscoprendo le radici di un lavoro che ha lasciato un segno indelebile nella storia musicale del paese.