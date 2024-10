La critica televisiva al leader della Lega e a TikTok

Flavio Insinna ha recentemente fatto una stoccata polemica nei confronti di Matteo Salvini, riferendosi al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti durante il suo programma “Famiglie d’Italia”. Mentre interagiva con un giovane concorrente, Insinna ha scherzato dicendo che, a differenza degli altri partecipanti che svolgono lavori “veri”, il ragazzo fa il “TikToker”. Questo commento sottintende una critica all’uso frequente di TikTok da parte di Salvini per comunicare con i suoi elettori e promuovere la sua immagine di ministro.

Insinna, che ha recentemente lasciato la Rai, ha avviato una nuova avventura su La7 con “Famiglie d’Italia”, un formato ispirato al celebre quiz statunitense “Family Feud”. Nella sua presentazione del programma, Insinna ha esposto l’idea centrale della trasmissione: celebrare i legami familiari e il rispetto reciproco. È tornato in TV dopo un lungo periodo in Rai, dove ha condotto vari programmi di grande successo, tra cui il quiz “L’Eredità”.

Nel corso di un’intervista, il noto conduttore ha spiegato le sue motivazioni per lasciare la Rai, dove ha lavorato per molti anni. Ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta e il percorso che ha compiuto nel corso della sua carriera, affermando che “ci vuole riconoscenza”, e ha sottolineato di non aver “tradito” alcun partito politico durante la sua permanenza nel mondo della televisione.

Insinna ha anche condiviso che, dopo 5 stagioni di conduzione in Rai, ha ritenuto fosse il momento giusto per un cambiamento, esprimendo il desiderio che il suo passaggio potesse essere vantaggioso per il programma e il successore. Il suo arrivo su La7 rappresenta una novità nel palinsesto della rete, che ha fatto registrare successi recenti e continua a puntare su grandi nomi del panorama televisivo italiano.

Con questi sviluppi, Insinna non solo segna una nuova fase della sua carriera, ma contribuisce anche a infondere nuove idee e freschezza nel panorama televisivo, stimolando dibattiti e conversazioni riguardo al ruolo attuale dei politici sui social media.