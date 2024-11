La critica incisiva al Governo Meloni

Nella puntata di DiMartedì del 19 novembre, Luca e Paolo hanno satirizzato le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, riguardo al patriarcato e ai detenuti.

I comici si sono concentrati sul caso Valditara, che ha suscitato polemiche per un video in cui sostiene che “il patriarcato non c’è più” e che “le violenze sessuali aumentano a causa dell’immigrazione”. Luca e Paolo hanno criticato la sua affermazione, evidenziando che parlava di una ragazza uccisa da un italiano e chiedendo come fosse possibile attribuire la violenza all’immigrazione. Hanno inoltre preso di mira la sua assenza alla Fondazione in ricordo di Giulia Cecchettin, sottolineando la necessità del ministro di essere presente in eventi pubblici per mantenere visibilità sui giornali.

In aggiunta, il duo ha ironizzato sull’apertura di Valditara a un bonus per le scuole paritarie, mettendo in discussione l’urgenza di dare fondi alle scuole private in un contesto di risorse già esigue per le scuole pubbliche.

Successivamente, la satira si è spostata su Andrea Delmastro, descritto come “vincitore del premio ‘Cosa m** devo fare di più per perdere il posto?’”. I comici hanno commentato la critica ai suoi recenti interventi, in particolare la sua dichiarazione controversa in cui afferma che “non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato” riferendosi ai detenuti. Hanno denunciato le gravi condizioni delle carceri italiane, evidenziando il numero insufficiente di posti e il personale carcerario.

Delmastro è stato ulteriormente deriso per la sua apparente mancanza di empatia, con riferimenti al suicidio di 81 detenuti dall’inizio dell’anno. Luca e Paolo hanno rilevato l’assurdità della sua gioia nel non dare tregua ai detenuti, collegandolo alla sua illusione di combattere la mafia.

Nell’attesa di reazioni politiche, Giorgia Meloni ha difeso entrambi i membri del governo, Valditara e Delmastro, durante il suo impegno al G20 in Brasile, mai però affrontando direttamente le critiche.