La critica a Trump e Elon Musk

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha recentemente attaccato il governo di Giorgia Meloni durante una conferenza stampa, criticando l’esecutivo per aver impugnato una legge regionale che permetterebbe il suo terzo mandato. Questa manovra viene vista come un tentativo di bloccare la sua ricandidatura. De Luca, con il suo tipico sarcasmo, ha commentato sarcasticamente l’attenzione della premier verso personaggi potenti come Trump e Musk, sottolineando le loro controversie personali.

Inoltre, De Luca ha accusato il governo di adottare una misura “contra personam”, notando che leggi simili in altre regioni italiane non sono state impugnate. Durante la conferenza, ha anche colto l’occasione per lanciare un appello ai cittadini campani, esprimendo la sua determinazione a combattere per la “libertà e la civiltà” e criticando l’idea che le candidature vengono decise da Roma, citando l’ignoranza degli esponenti romani riguardo la realtà campana.

Il rapporto tra De Luca e il Partito Democratico (Pd) è molto teso, in particolare con la segretaria Elly Schlein, che si è opposta al terzo mandato e ha negato il supporto del partito in caso di ricandidatura. Ciò ha portato De Luca a cercare di attrarre consensi al di là delle linee partitiche, percepito come un tentativo di ottenere supporto sia da destra che da sinistra.

Già nel febbraio 2024, De Luca aveva avuto uno scontro diretto con Meloni, definendola “stronza” in risposta a critiche sulla sua gestione dei fondi regionali. La premier aveva invitato De Luca a concentrarsi sul lavoro piuttosto che su manifestazioni politiche. Nonostante i conflitti interni e le tensioni, De Luca appare determinato a continuare la sua battaglia politica, utilizzando uno stile provocatorio per rivendicare il suo operato e cercare l’appoggio dei cittadini campani. L’esito di questa lotta politica, tra battaglie legali e contrasti con il suo partito, rimane incerto, ma il governatore rimane un attore politico di primo piano nella scena campana.