La crisi della tv: il web conquista gli italiani

Il mondo dello spettacolo sta vivendo un cambiamento epocale, con le preferenze del pubblico che si spostano in direzione del digitale. Secondo l’ultima relazione annuale dell’Agcom, nel 2025 la televisione ha perso il primato come principale fonte di informazione, ormai superata dalle piattaforme online e dai social media.

Questo cambiamento è emerso in un contesto dove i giovani utilizzano sempre più internet per informarsi e divertirsi. I tradizionali programmi televisivi, un tempo considerati allettanti per la loro leggerezza, registrano un netto declino, mentre i format di intrattenimento superficiale, come i reality show, vengono sempre più criticati. Il pubblico esige contenuti di maggiore qualità e autorevolezza, un chiaro segnale che i vecchi modelli televisivi non riescono più a soddisfare le nuove aspettative.

Inoltre, la consapevolezza diffusa riguardo alla bassa qualità di molte produzioni televisive, spesso create da team inesperti e con un budget ridotto, contribuisce a questa crisi. I telespettatori sono stanchi del sensazionalismo che caratterizza soprattutto le notizie di cronaca, ritenuto sfinente e poco informativo.

In questo panorama in continua evoluzione, la televisione è chiamata a reinventarsi. Riuscirà a recuperare terreno investendo in contenuti più qualificati e a rispondere efficacemente alle nuove esigenze del pubblico? La risposta potrebbe definire il futuro del panorama mediatico italiano.