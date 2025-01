La crisi del Museo del Louvre: opere e piramide di vetro a rischio

Il museo del Louvre si trova attualmente in uno “stato di degrado” che minaccia la conservazione delle sue opere. Laurence des Cars, presidente e direttrice del museo, ha lanciato l’allerta al ministero della Cultura francese, evidenziando numerosi problemi legati alla manutenzione degli spazi, all’obsolescenza delle attrezzature e alle preoccupanti variazioni di temperatura. Nonostante la sala che ospita la Gioconda non segni danni evidenti, altre aree dell’ala Sully presentano criticità significative. Inoltre, la mancanza di zone relax e servizi igienici sotto gli standard internazionali aggrava la situazione. La piramide di vetro, inaugurata nel 1988, è denunciata come “strutturalmente obsoleta”.

Emmanuel Macronha annunciato una visita al museo sottolineando l’importanza della struttura come simbolo della Francia e ha dichiarato che non è possibile ignorare i rischi a cui è esposto. Negli ultimi due anni, un rapporto ha evidenziato la necessità di investimenti per la manutenzione e il restauro, con un budget stimato di 500 milioni di euro per lavori di conservazione e ulteriori 400 milioni per costruire un nuovo ingresso e spazi espositivi.

Gli ultimi significativi lavori di ristrutturazione risalgono al 1995, con il progetto “Grand Louvre” voluto dall’allora presidente Francois Mitterrand, che triplicò la superficie del museo e migliorò le aree espositive. Attualmente, l’urgenza della situazione richiama a un intervento tempestivo per salvaguardare una delle istituzioni culturali più importanti al mondo.