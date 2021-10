La Global Premiere di Grecale – il nuovo Suv compatto – originariamente prevista per il 16 novembre prossimo, è posticipata alla primavera del 2022: così la Maserati annuncia un clamoroso slittamento del suo rilancio, proprio per colpa della carenza di microchip. Le continue interruzioni della catena di fornitura di componenti chiave per completare il processo produttivo delle vetture, si sa, sta mettendo in difficoltà da il settore dell’auto, ma è la prima volta che il lancio di un nuovo modello viene fatto slittare.

Non era mai successo prima e la presa di posizione della Maserati ridisegna la politica del mondo dell’auto fino a oggi particolarmente attenta a non voler spaventare i consumatori. Ora però la scarsità di semiconduttori e la loro bassa quantità di produzione non consentirebbe di rispondere adeguatamente alla domanda globale attesa per un nuovo modello. E il problema non si riesce più a risolvere allungando i tempi di consegna: bisogna proprio rinviare tutto il programma di lancio.

“Il nuovo Grecale – spiegano infatti alla Maserati – è un prodotto caratterizzato da contenuti estremamente innovativi in particolar modo per quanto riguarda la connettività e l’interfaccia uomo-macchina”. E se l’elettronica la fa da padrone, non rimane che gettare la spugna. Alla casa del Tridente in ogni caso annunciano anche in modo trionfale che “il nostro è un Marchio dedicato alla crescita e non si ferma”. Ma è solo il primo passo. Ben presto altre marche saranno costrette a rinviare il lancio di nuovi modelli.