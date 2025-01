La criptovaluta di Trump: il meme coin $Trump cresce del 16.000% in poche ore – ecco dove acquistarla

Donald Trump ha annunciato il lancio della sua criptovaluta, chiamata $Trump, a pochi giorni dal suo insediamento come 47esimo presidente degli Stati Uniti, scatenando l’entusiasmo degli investitori. Il messaggio diffuso sui suoi profili social recitava: “Il mio nuovo meme ufficiale di Trump è qui! È tempo di celebrare tutto ciò che rappresentiamo: vincere! Unisciti alla mia speciale Trump Community. Ottieni il tuo $Trump ora”. Inizialmente, molti hanno pensato a un hackeraggio, date le circostanze singolari dell’annuncio. Tuttavia, il silenzio di Trump ha fatto nascere il sospetto che fosse realmente dietro questa iniziativa.

Il meme coin è stato messo in vendita a 18 centesimi di dollaro, e in poche ore il suo valore ha raggiunto il 16.000%, superando i 30 dollari e portando la capitalizzazione totale a 5 miliardi di dollari. Sebbene Trump non abbia confermato ufficialmente la paternità della crypto, il sito ufficiale afferma che il Trump Meme celebra un leader che non si tira mai indietro.

Durante la sua campagna elettorale, Trump ha espresso il desiderio di rendere gli Stati Uniti il centro mondiale delle criptovalute, contribuendo a far salire le quotazioni del Bitcoin, che attualmente si aggira attorno ai 103.000 dollari. Tuttavia, l’uscita di $Trump solleva interrogativi legati ai rischi di speculazione. Grandi investitori potrebbero manipolare il mercato gonfiando i valori per attrarre investitori più piccoli, per poi vendere massicciamente e far crollare il valore della criptovaluta a livelli molto bassi, lasciando ai piccoli investitori il rischio di una significativa perdita economica.

In un contesto in cui la speculazione sembra essere una possibilità concreta, la situazione di $Trump diventa particolarmente delicata. Mentre il mercato reagisce all’annuncio e i prezzi salgono, la cautela è d’obbligo. L’idea che i piccoli risparmiatori possano finire per rimanere “con il cerino spento in mano” costituisce un avvertimento per coloro che sono attratti dalla nuova crypto. In sintesi, $Trump rappresenta un caso di studio su come un personaggio pubblico possa influenzare il mercato delle criptovalute, ma evidenzia anche i potenziali rischi e le insidie di investire in un meme coin.