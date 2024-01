la crescita del cucciolo in un video

Un video condiviso su TikTok testimonia la crescita di un cucciolo di gatto di razza Main Coon: duecentoventicinque giorni condensati in pochi secondi in immagini incredibili.

Vivendo tutti i giorni con una persona o con un animale domestico non è possibile rendersi conto dei cambiamenti fisici, dovuti alla crescita o all’invecchiamento, se non dopo diversi mesi, confrontando le foto di momenti distanti nel tempo. Per documentare, però, le diverse fasi della crescita sarà possibile filmare ogni giorno per quasi un anno un quattro zampe. Questa la sfida che si è posto un uomo specializzato nella realizzazione di scatti fotografici aventi per protagonisti i felini domestici. Il video che il fotografo ha realizzato, condiviso poi sui social network, mostra la crescita di un gatto di razza Maine Coon nei primi mesi di vita.

Il filmato, come tutti gli altri contenuti realizzati dall’uomo, è stato condiviso sul profilo TikTok, Furry fritz, all’account social @Furry fritz catografo.

Il filmato condiviso sui social testimonia la crescita di un gattino, ripreso dai primi momenti di vita fino a quando ha quasi un anno di età. Il fotografo che ha realizzato il filmato ha spiegato nella didascalia che accompagna le immagini che sono state necessarie oltre cinquanta ore di lavoro, distribuite in duecentoventicinque giorni. La clip è realizzata da una sequenza di ventidue scatti fotografici del micetto, mostrando in pochi secondi la crescita del felino nel corso dei sette mesi di vita.

Il protagonista del video è un meraviglioso esemplare di razza Maine Coon, una delle razze di felini domestici dalle dimensioni maggiori. I gatti Maine Coone sono una delle razze più antiche del Nord America, originarie dello Stato del Maine. Questi quattro zampe sono animali estremamente socievoli e affettuosi, caratterizzati da una folta pelliccia che permette loro di sopravvivere alle fredde temperature dello stato americano.

@furryfritz Kitty growing up 🐱📈 225 days in a few seconds. It took me more than 50 hours of work to create this clip. We had 22 photoshoots in 7 months. Cant wait to show you an update after 1 year! #furryfritz #catographer #kitten #growingup #catgrowingup #kittengrowingup #mainecoon #cutekitten ♬ original sound – furryfritz